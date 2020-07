104 kilometer per uur in zone 50: 21 dagen rijverbod LSI

09 juli 2020

12u34

Bron: LSI 0 Izegem Een automobilist die in de industriezone in de Lodewijk De Raetlaan in Izegem tegen 104 kilometer per uur geflitst werd, is donderdag door de Kortrijkse politierechter veroordeeld tot een rijverbod van 21 dagen en een boete van 600 euro.

Op 17 januari passeerde D.D. met de Maserati van een vriend aan het flitstoestel van een bemande controle. “Ik heb me laten vangen door de krachtige auto van een vriend en de lange rechte weg”, verdedigde D. zich. “Je mag er maar 50 per uur rijden, maar het is een industriezone. Het was niet zomaar roekeloos rijgedrag.” “Dat zijn flauwe excuses”, vond de politierechter.