“Zwembad rijp voor de sloop”, maar nieuwbouw zal pas voor na 2025 zijn Valentijn Dumoulein

03 juli 2019

19u30 0 Izegem Een haalbaarheidsstudie heeft aangetoond dat het zwembad stilaan versleten is. In het rapport staat dat het binnenbad op korte termijn “rijp voor de sloop” is. Investeringen kunnen de levensduur nog een beetje verlengen, maar een nieuwbouw dringt zich op. De stad gaat nu een werkgroep oprichten om alles in goede banen te leiden. De werken zouden pas voor de volgende legislatuur zijn.

Het gebouwencomplex Krekel Noord, dat naast het zwembad ook uit de sporthallen bestaat, dateert van 1974-1976. Na een aantal renovaties is nu vastgesteld dat grotere investeringen en renovaties zich opdringen. Zo wordt een nieuw dak geraamd op 480.000 euro. Het complex voldoet ook niet aan de energiedoelstellingen. “Daarom willen we een toekomstvisie uitstippelen zodat we in de volgende legislatuur - na 2025 dus - kunnen investeren”, vertelt sportschepen Lothar Feys. “Farys, de intercommunale die in Izegem alle sportinfrastructuur beheert, heeft al een haalbaarheidsstudie uitgevoerd.”

Geen geld meer voor renovatie

De conclusie is ontnuchterend. “Het binnenbad is rijp voor de sloop”, weet de sportschepen. “Investeringen kunnen de levensduur wat verlengen, maar op lange(re) termijn is het beter geen geld meer te pompen in renovatie. Voor alle duidelijkheid: het zwembad is nog perfect veilig. We zijn geslaagd voor alle keuringen, maar de studie wijst uit dat we op termijn een keuze zullen moeten maken.”

Voor het openluchtzwembad is de studie hoopvoller. “De kades en de badkuip zijn goed bevonden voor de toekomst”, gaat de schepen verder. “We hebben al beloofd dit bad te behouden. Alleen de kleedhokjes, opbergkasten en het sanitair zijn aan vervanging toe. Bij de sporthallen zijn alleen het dak en wat schrijnwerk aan renovatie toe.

Werkgroep

De stad gaat nu een werkgroep oprichten om de toekomst van het zwembadcomplex te bespreken. Die zal bestaan uit lokale politici, maar ook uit leden van adviesraden en Farys. “We gaan keuzes moeten maken”, beseft Feys. “Vast staat dat we zowel een binnen- als buitenbad willen. Het openluchtbad is een troef in onze regio en we willen dat behouden. Een binnenbad wordt veel gebruikt door clubs, scholen en recreanten. Een nieuwbouw voor het binnenbad krijgt dan ook onze voorkeur. We zullen nooit beide baden tegelijk sluiten, zodat mensen ook tijdens de werken kunnen blijven zwemmen.”

Schuifdak

Geert Leenknecht (Open Vld) vraagt zich af of Izegem in andere gemeentes een partner ziet om te investeren in nieuwe infrastructuur. “Dat is een piste die we zeker nog verder zullen bewandelen”, belooft de schepen. Kurt Grymonprez (STiP) waarschuwt er meer vaart achter te steken. “Deze studie is een groot teken aan de wand. Er moet zo snel mogelijk werk gemaakt worden van nieuwe plannen voor deze site. Wachten tot de volgende legislatuur zal volgens ons te veel geld kosten en oplapwerk is weggesmeten geld. Anders loop je het risico dat de Izegemnaar over enkele jaren geen zwembad meer heeft.” Partijgenoot Jan Dierickx-Visschers heeft alvast een suggestie voor het buitenbad. “Je kunt er werken met een schuifdak om het zowel open als overdekt te maken.”

De stad kent die methode en houdt ze in gedachten. “Er is zelfs een Izegems bedrijf dat zulke constructies kan maken”, besluit de schepen. De studie moet uitwijzen of die laatste piste uiteindelijk gevolgd zal worden.

Toegangprijs zwembad voor niet-Izegemnaar bijna verdubbeld

Het tarief voor een duik in het (openlucht)zwembad blijft voor Izegemnaren op vier euro, maar inwoners van andere gemeentes moeten sinds juni dieper in de portefeuille tasten. Hun tarief is verhoogd van zes naar tien euro, een gevolg van de recente veiligheidsinvesteringen. Zo staan er in de zomervakantie dagelijks bewakers aan de deur om alles ordentelijk te laten verlopen en hangt er een camera om overlast te vermijden, zoals vorige zomer met enkele Noord-Franse jongeren.

“Tien euro is toch veel”, vindt Kurt Grymonprez (STiP). “Noord-Fransen leggen dat bedrag met plezier op tafel, maar ook mensen uit Ingelmunster of Lendelede zijn nu plots veel geld kwijt als ze komen zwemmen. Toch spijtig dat ook zij hier slachtoffer van zijn.” Sportschepen Feys nuanceert: “Er is een samenwerkingsverband met Roeselare, Hooglede, Ledegem en Meulebeke om ook hun inwoners aan Izegems tarief te laten zwemmen. Ingelmunster, Lendelede en Ardooie hebben die kans ook gekregen, maar hebben daar niet op ingetekend. Inwoners uit die gemeentes moeten hun burgemeester daar dus maar eens op aanspreken. Met het zicht op een nieuw binnenbad gaan we die gesprekken waarschijnlijk wel weer openen.”