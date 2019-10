Voordrachten op maat van senioren in De Leest VDI

06 oktober 2019

15u55 0 Izegem De seniorenraad pakt uit met een voordrachtenreeks. “Met een mix van actuele en maatschappelijk relevante thema’s willen we de Izegemse senioren informeren”, zegt schepen van senioren Kurt Himpe.

Op maandag 7 oktober is het iets luchtiger met een volkse monoloog over coureurs en cafés, gebracht door cafébazin Rita Rosière, bijgenaamd Roste Rita. “Marc Van de Voorde brengt op maandag 14 oktober als publicist en opiniemaker de voordracht ‘Wij senioren, een ras apart’. Een week later is het de beurt aan notaris Stefaan Laga die het tijdens een voordracht zal hebben over zorgvolmachten, erfrecht en duolegaten”, verduidelijkt schepen Himpe.

“De laatste voordracht van de seniorenacademie op maandag 28 oktober gaat over de symptomen, de behandeling en het voorkomen van diabetes. Tien procent van de senioren heeft diabetes en de cijfers tonen aan dat dit alleen maar zal stijgen. Daarom willen we de senioren voldoende informeren over deze ziekte van de moderne tijd”, besluit voorzitter Viviane Parmentier.

De voordrachten vinden plaats in de schouwburgzaal van De Leest en starten om 14.30 uur. Toegangskaarten zijn in voorverkoop aan 4 euro in De Leest, op de dag zelf is dit 5 euro.