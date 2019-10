‘Vaderke’ liet drugsdode twee dagen op appartement liggen LSI

15 oktober 2019

16u37

Bron: LSI 3 Izegem Een 56-jarige onverbeterlijke druggebruiker uit Izegem riskeert 21 maanden celstraf voor bezit van drugs en schuldig verzuim. Rond Kerstmis 2017 liet hij een 27-jarige drugsdode twee dagen op zijn appartement liggen zonder naar hem om te kijken. Tijdens hun weekend vrijaf uit de psychiatrische instelling in Menen hadden ze flink gedronken en drugs gebruikt.

Slachtoffer Yordi Van Quaethem en Dominiek D. leerden elkaar tijdens hun opname in de psychiatrische instelling kennen. Toen ze net voor Kerstmis 2017 een weekend vrijaf kregen, namen ze zich voor om eens flink uit de bol te gaan. Op de trein naar Izegem kapten ze al 6 halve liters bier naar binnen. Een stop bij een dealer voor een portie cocaïne en heroïne mocht niet ontbreken.

“Uit angst”

Op het appartement van Dominiek D. in Izegem liep het evenwel volledig fout. Na een shot cocaïne viel de twintiger neer en bewoog niet meer. D. besefte niet dat er wat mis was en deed niets om het slachtoffer te helpen. “De volgende ochtend kuiste hij wat bloed op, verbruikte ook nog wat cocaïne van het slachtoffer, liet het dode lichaam liggen en vertelde pas twee dagen later aan iemand dat er wellicht een drugsdode op zijn appartement lag. “Er was toch niets meer aan te doen. Bovendien was ik bang om opnieuw in de cel te vliegen”, legde Dominiek D. zijn gedrag uit.

Triest dossier

Wetsdokter Jan Bolt stelde vast dat het slachtoffer niet op slag dood was. “Het duurde 8 tot 9 uur vooraleer hij stierf. Had hij hulp gekregen dan had hij nog gered kunnen worden”, getuigde de dokter op de zitting voor de correctionele rechtbank. Genoeg voor het parket om D. te dagvaarden voor schuldig verzuim. “Een triest dossier”, vond rechter Lieve Scherrens. Daar was iedereen het er over eens. “De rollen konden evengoed omgedraaid zijn”, verdedigde advocaat Filip De Reuse Dominiek D., in het drugsmilieu gekend als ‘vaderke’. “Hij leeft van shot naar shot, nog altijd. Hij wil voorwaarden volgen maar als je hem een verbod op druggebruik oplegt, kan je hem ’s anderendaags al oppakken voor schending van die voorwaarde.”

Dominiek D. liep in het verleden al tal van veroordelingen op. In 2012 kreeg hij 24 maanden effectieve celstraf voor een overval op een andere drugsverslaafde in een ruzie om 25 euro, in 2013 één jaar effectieve celstraf voor zijn aandeel bij 37 gewelddadige (handtas-)diefstallen en inbraken. Vonnis op 19 november.