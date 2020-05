‘t Venster strikt creatieve buren voor ‘coronaparty’ in open lucht Sam Vanacker

30 mei 2020

18u12 0 Izegem Ondanks de coronamaatregelen ging de Dag van de Buren in ‘t Venster in Emelgem niet onopgemerkt voorbij. Het centrum voor personen met een niet-aangeboren hersenaandoening zocht en vond creatief talent in eigen buurt. Buren Niels Buyse en Roel Vandommele kwamen er - op een veilige afstand van de bewoners - hun kunsten tonen.

“Al drie jaar op rij nodigen we op de Dag van de Buren de buurtbewoners uit voor een drankje op ons terras. Maar door de coronacrisis zat dat er dit jaar niet in”, zegt Vanessa Dermaut van ‘t Venster. “Dus bedachten we een ‘coronaparty’ als alternatief om toch de buurt bij onze werking te kunnen betrekken. Met een flyeractie zijn we op zoek gegaan naar buurtbewoners met speciale talenten en zo strikten we jongleur Niels en muzikant Roel. Ook collega en acteur Koen deed mee en zo hadden we drie artiesten die zaterdagnamiddag om de beurt hun acts toonden aan de 28 bewoners van ons ‘Parc Quarantaine’. Onze bewoners zitten al 2,5 maanden in quarantaine en genoten echt met volle teugen.”