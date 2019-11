’t Brochetje is klantvriendelijkste frituur op Horeca Awards Valentijn Dumoulein

26 november 2019

16u30 0

De jaarlijkse Horeca Awards zijn uitgereikt en opnieuw vielen er enkele zaken uit onze regio in de prijzen, waaronder frituur ’t Brochetje. Catering Witdouck kaapte in twee categorieën brons weg.

Frituur ’t Brochtje won in de categorie ‘Klantvriendelijkste Belgische afhaalzaken/broodjeszaken/frituren/pizzeria’s. “Een hele mooie eer”, reageren uitbater Kurt Caen en zijn vrouw Sandra. “Zeker als je weet dat we ons met ruim zevenhonderd kandidaten hebben ingeschreven. Later zaten we bij een nieuwe selectie van zestig kandidaten en dan is een jury langs geweest om te kijken of we effectief zo klantvriendelijk zijn. Met deze Award als resultaat.”

Catering Witdouck uit Izegem kaapte dan weer brons weg in de categorie ‘Klantvriendelijkste Belgische cateraar/traiteurs/feestlocaties. Naast de Horeca Awards werden ook de All-Over Rewards 2019 uitgereikt. Het cateringbedrijf veroverde er ook een derde plaats in de categorie ‘Beste nieuwkomer’, een plaats die het deelt met Brasserie Courant d’eau uit Gent.