‘Smoet mo je kitn!’ Eefje (30) lanceert West-Vlaamse wenskaartjes met leuke illustraties Valentijn Dumoulein

22 september 2020

06u00 0 Izegem Het West-Vlaams kleurt al langer televisiereeksen en T-shirts, maar nu kan je ons sappig dialect ook in wenskaartvorm kopen. De Kachtemse Eefje Battel maakt met Kartje Kilo vrolijk geïllustreerde wenskaartjes met een West-Vlaamse touch, van ‘Smoet mo je kietn’ tot ‘E nieuwe vordeure’. Ze krijgt daarbij hulp van haar moeder Christel. De inspiratie halen ze uit de vele sappige uitspraken van hun (groot)moeder zaliger.

Waarom zou je nog een kaartje met ‘Veel beterschap’ sturen als je ook voor eentje met ‘Oed je kloek’ kan kiezen? En ‘proficiat met je verloving’ lijkt ook meteen zo passé als je voor ‘je zie junder van ’t stroate’ kunt kiezen. Zo denken Eefje Battel uit Kachtem en haar mama Christel uit Oostduinkerke er in ieder geval over. Hun kaartjes kan je voortaan kopen via de webshop van Kartje Kilo.

Tijdens de lockdown vonden we het wel leuk typisch West-Vlaamse woorden als ‘babbelgat’ en ‘e zatte kaffie ’ eens in beeldvorm te gieten. Eefje Battel

Coronaproject

“Je kan er vijftien ontwerpen met een leuke West-Vlaamse uitspraak kopen en we hebben nog eens veertig kaartjes die we mondjesmaat aan de collectie zullen toevoegen”, vertelt Eefje. “Ze zijn er voor allerlei gelegenheden, van een verjaardag en huwelijk tot een geboorte of gewoon zomaar. Het begon allemaal als een uit de hand gelopen coronaprojectje. Tijdens de lockdown vonden we het wel leuk typisch West-Vlaamse woorden als ‘babbelgat’ en ‘e zatte kaffie ’ eens in beeldvorm te gieten. Mijn mama maakte de tekening en ik bewerkte die. We vonden dat zo fijn om te doen en besloten daarop met Kartje Kilo van start te gaan.”

De inspiratie voor hun ontwerpen haalden ze bij hun (groot)moeder. “Oma Erna overleed drie jaar geleden, maar ze zat nooit verlegen om een sappige West-Vlaamse uitspraak”, gaat Eefje verder. “Haar eeuwige optimisme proberen we nu ook in onze producten te laten schijnen. Dat leverde ons dit voorjaar enkele hilarische brainstormsessies op en ik hoop dat de mensen er even blij van worden als wij. We hebben er ons in ieder geval kostelijk mee geamuseerd.”

Ook op maat

Eefje is in het dagelijks leven onderzoekscoördinator bij hogeschool Howest, maar volgde in het avondonderwijs ook een opleiding grafisch vormgever. “Eerder maakte ik bijvoorbeeld al de lay-out voor de hoezen van Carneia, de band waar mijn partner Jan Coudron (ook bekend van King Hiss – nvdr.) frontman van is, maar Kartje Kilo is voor mij een belangrijke nieuwe stap op grafisch vlak”, zegt ze. “Voor wie dat wenst, kan ik via de site op aanvraag ook een grafisch ontwerp op maat leveren. Op termijn willen we graag ook schoudertassen en brooddozen met West-Vlaams spreuken, maar eerst willen we de webshop goed lanceren.”

Ecologisch

Kartje Kilo heeft ook een ecologisch tintje. “De wenskaarten zijn gedrukt op milieuvriendelijk ongestreken biotop-papier dat chloorvrij gebleekt is”, zegt Eefje. “We bezorgen elk kaartje ook in een gerecycleerde bruine enveloppe. We gebruiken verder geen plastic omhulsel en verpakken de kaartjes in zijdepapier.”

De kaartjes kopen kan via https://kartje-kilo.be. Je kan een pakketje kaartjes laten opsturen. De verzending is gratis zodra je voor 20 euro of meer bestelt. Éen kaartje kost 2 euro. Een andere optie is om je kaartje in Kachtem te komen ophalen.