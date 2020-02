(Smeltende) sneeuw zorgt voor eerste winterbeelden LSI

27 februari 2020

12u51

Bron: LSI 4 Izegem In Izegem is donderdagmiddag ook de voorspelde sneeuwzone gearriveerd. De sneeuwvlokken vielen in groten getale naar beneden, maar voor een dik sneeuwtapijt zorgde dat op de wegen niet.

Op beschutte plaatsen zoals tuinen leverde dat wel de eerste sneeuwbeelden van de winter op. Weer om lekker languit in een schommelstoel plaats te nemen, is het niet maar het levert wel een fraaie foto op van lezeres Margaux. Ook burgemeester Bert Maertens (N-VA) stond aan de grote beuk op de Melkmarkt even stil bij de eerste sneeuwvlokken.

Nog meer sneeuwbeelden? Altijd welkom via de Facebookpagina van Het Laatste Nieuws uit Izegem.