“Say no to blanco”: cabaretier pakt uit met ludieke verkiezingsact Valentijn Dumoulein

26 mei 2019

11u35

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem De Izegemse cabaretier Karel Declercq voerde zondagochtend ludiek actie tegen blanco stemmen. Sinds jaar en dag brengt hij bij de verkiezingen een luchtige act en dit jaar was dat niet anders. Gehuld in een spierwit kostuum en hoed met het opschrift ‘Say no to blanco’ trok hij naar het kieslokaal in Prizma Campus de Pélichy.

Karel Declercq daagde ooit als dioxinekip bij het stemhokje op en hij verkleedde zich ook al eens als Guy Verhofstadt en Elio Di Rupo. Dit keer hield hij een ludiek pleidooi tegen blanco stemmen. “Mij trof het de vorige verkiezingen dat zowat 11% van de kiezers niet, blanco of ongeldig heeft gestemd”, legt hij zijn act uit. “En dat op het feest van de democratie. Volgens de prognoses worden het er dit jaar nog meer.

Daarom de actie: ‘Say no to blanco”. Op weg naar en vóór het stemlokaal spoorde ik de mensen aan om te gaan stemmen. Ik had daarvoor B.O.N.B.O.N.S mee, wat staat voor Beweging Om Nooit Blanco, Ongeldig of Niet te Stemmen. (lacht).”

Die B.O.N.B.O.N.s bleken M&M-snoepjes te zijn. Passanten konden op die manier hun politieke kleur kiezen en er van smullen. Het zorgde alvast voor heel wat hilariteit aan het stemlokaal.