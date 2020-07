Ode geslaagd! Vincent fietst als eerbetoon aan overleden vriend in twintig uur langs grenzen van oude graafschap Vlaanderen Valentijn Dumoulein

06 juli 2020

16u07 0 Izegem Izegemnaar Vincent Holvoet (40) is er in geslaagd om in twintig uur tijd 564 kilometer langs de grenzen van het oude graafschap Vlaanderen te rijden. Hij deed dat als eerbetoon aan zijn Izegemnaar Vincent Holvoet (40) is er in geslaagd om in twintig uur tijd 564 kilometer langs de grenzen van het oude graafschap Vlaanderen te rijden. Hij deed dat als eerbetoon aan zijn aan ALS overleden vriend Dave Werbrouc k (44) uit Roeselare. Op die manier zamelde hij 2.300 euro in.

De opmerkelijke fietstocht van Vincent was een laatste ode aan de in artiestenmiddens gekende theatertechnicus Dave Werbrouck. Die vocht tegen ALS, maar verloor een paar weken geleden toch de strijd tegen de spierziekte. Om hem te eren besloot Vincent een fietstocht langs grenzen van het oude graafschap Vlaanderen te rijden. Die tocht bracht hem onder andere langs Noord-Frankrijk, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Zeeuws-Vlaanderen. Beginnen deed hij zaterdagnacht rond 10 na 2 in Nieuwpoort. “Qua temperatuur zat het gelukkig goed”, blikt Vincent op zijn avontuur terug. “Er hing veel zuurstof in de lucht. Het moeilijkste moment had ik toen het twee uur onophoudelijk aan het regenen was. Niet fijn, ook omdat ik lenzen droeg en dat het zicht voor mij beperkte.”

Verrassingsbezoek

In totaal deed Vincent 20 uur en 20 minuten over de tocht. “En die achteraf gezien toch net iets te veel van het goede was voor mij”, zegt hij. “Je hebt op zo’n rit ook nauwelijks de tijd om even stil te staan bij de pracht van de steden waar je door rijdt. Ik deed het voor Dave en heb daarom volgehouden, maar het was best pittig. Gelukkig kreeg ik goede moed in Sint-Amands bij Antwerpen, waar de ouders van Dave mij als verrassing stonden op te wachten. Daarna volgden nog 55 zware kilometers in de tegenwind, maar met zeven kompanen ben ik er toch in geslaagd om zondagnacht heelhuids terug in Nieuwpoort te raken .De Westmalle nadien heeft gesmaakt. (lacht).” Uiteindelijk slaagde Vincent met zijn rit er in om 2.300 euro in te zamelen. “Geld dat ik ga schenken aan de drie kinderen van Dave”, zegt hij. “Mensen kunnen nog een week giften storten en dan sluit ik de actie af.

Een gift storten kan op BE31 7380 2774 5355.