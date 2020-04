Negen bewoners rusthuis Sint-Vincentius overleden aan coronavirus

Valentijn Dumoulein

28 april 2020

16u23 0 Izegem Rusthuis Sint-Vincentius in Kachtem is zwaar getroffen door het coronavirus. Uit een nieuwe stand van zaken blijkt dat negen van de 25 positief geteste inwoners overleden zijn. Het goede nieuws is dat er sinds een week geen nieuwe besmettingen meer zijn.

“We kregen ondertussen ook de melding dat ons rusthuis tussen 30 april en 7 mei getest wordt”, zegt algemeen directeur Yves Degryse. “We hebben de voorbije weken echter al het heft in eigen handen genomen en een test uitgevoerd. Daaruit bleek dat 25 inwoners positief hebben getest. We hebben de voorbije weken van negen van deze mensen afscheid moeten nemen. Ondanks de bizarre omstandigheden hebben de families van de overledenen in alle sereniteit nog afscheid kunnen nemen. Sinds een week hebben we geen nieuwe besmettingen meer, maar we blijven alert.” Het rusthusi heeft ook een plan uitgewerkt om inwoners met de buitenwereld te laten communiceren, via een ‘babbeltrap’ en ‘klapsalon’.