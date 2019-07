‘Mic Mac Madam’ Hanne maakt geboortelijst vol tweedehands spulletjes Valentijn Dumoulein

09 juli 2019

10u50

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem Ze zeggen wel eens dat ‘een kind een huis kost’ en ver van de waarheid zit dat niet als je weet dat kersverse ouders gemiddeld al 6.500 euro uitgeven bij de komst van hun kleintje. Voor wie het iets goedkoper, maar vooral duurzamer mag kan bij Hanne Pareit een ecologische geboortelijst vol tweedehands kinderspulletjes laten aanleggen.

“De meeste babyspulletjes eindigen na de eerste zes maanden al op zolder of in de container en dat is uiteraard niet duurzaam”, vertelt Hanne. “Dat het ook anders kan bewees een koppel uit Gent 2,5 jaar geleden. Zij richtten Mic Mac Minuscule op, met de bedoeling babyartikelen voor hergebruik aan te bieden. Ondertussen zijn er in heel Vlaanderen al een twintigtal van die ‘Mic Mac Madammen’ actief. Ik ben na Brugge en Kortrijk de derde persoon uit de provincie die er mee begonnen is.”

Rommelmarkt of kringwinkel

Hoe het precies in zijn werk gaat? “Ik spreek met koppels af om samen te overlopen wat ze allemaal voor hun baby nodig hebben”, vervolgt Hanne. “Ik zoek voor hen al die spullen bij elkaar en snuister op rommelmarkten, in de kringwinkel of op tweedehandsverkoopsites Daarnaast kunnen mensen via de Mic Mac Minuscule-website ook kinderspullen verkopen die ze niet meer nodig hebben. Bovendien kan ik ook op andere Mic Mac Madammen rekenen om onder elkaar artikels uit te wisselen. Sommige spullen zijn uit hygiënische redenen dan weer niet tweedehands te verkrijgen, maar we werken voor zaken als wasbare luiers of fopspeentjes met ecorubber wel samen met duurzame partners. “

“Er hangt ook een sociaal aspect aan vast, want we laten slabbetjes van stofresten of een leuke tipitent van een oud laken maken bij het naai-atelier van het OCMW in Dendermonde. Een andere favoriet in ons aanbod is een modulair nachtlampje. Dat is gemaakt van afvalhout en acryl-overschot. We leveren ze met verschillende voorzetplatjes zodat kindjes en hun ouders geregeld van figuurtje kunnen wisselen.”

Naast tweedehandsspulletjes biedt Mic Mac Minuscule ook nog andere diensten. “We maken ook een geboortekaartje van gerecycleerd papier, groeipapier of zelfs eetbaar papier”, vertelt Hanne. “We voorzien ook alternatieven voor doopsuiker, zoals biolimonade, Oxfam-chocolade of vetplantjes.” Eens de lijst af is kunnen vrienden en familieleden online hun keuze op de geboortelijst maken. “Voor elk artikel voorzien we de helft van de prijs die je gemiddeld in de winkel zou betalen”, maakt Hanne zich sterk. “Op die manier verlaag je je ecologische voetafdruk met liefst negentig procent.”

Ecologisch en goedkoop

Gemeenteraadsvoorzitter Dries Dehaudt en zijn vriendin Ilse Vandenbroucke maken alvast gebruik van de diensten van Hanne. “We verwachten dit najaar ons eerste kindje”, zegt Dries. “Rationeel gezien is kiezen voor een kind niet goed voor de planeet, maar als je het dan toch wil doen zijn we blij dat we kunnen rekenen op een partner als Mic Mac Minuscule. Duurzaam leven ligt ons nauw aan het hart en door met hen in zee te gaan weten we dat we ook rekening houden met de ecologische factor.” Ilse ziet nog andere voordelen. “Het bespaart ons tijd, want wij kunnen onze voorkeur mee geven en Hanne gaat op zoektocht naar de beste spulletjes. Ze beschikt via haar netwerk ook over de nodige kennis en dat spreekt me wel aan. Extra leuk is dat Mic Mac Minuscule tien procent van de waarde van de geboortelijst schenkt aan een goed doel dat wij mogen kiezen.”

Meer info: www.micmacminuscule.be.