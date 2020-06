“Merci voor wie je was. Je hebt je hemel als geen ander verdiend”: Izegem neemt sereen afscheid van ‘burgermoeder’ Gerda Mylle Stadspersoneel brengt met erehaag laatste groet aan eerste vrouwelijke burgemeester Valentijn Dumoulein

24 juni 2020

13u20 0 Izegem Met een indrukwekkende erehaag aan het stadhuis bracht het Izegemse stadspersoneel woensdagochtend een laatste groet aan oud-burgemeester Gerda Mylle (66). Daarna kon de Izegemnaar kort hetzelfde doen in de Sint-Tillokerk, maar de eigenlijke begrafenisplechtigheid bleef door de coronamaatregelen beperkt tot honderd mensen. Het werd een mooi en sereen afscheid van de eerste ‘burgermoeder’ van Izegem.



Gerda Mylle was van 2007 tot 2012 burgemeester en daarvoor was ze ook al een legislatuur schepen van Cultuur. In die periode leerden heel wat personeelsleden van de stad haar goed kennen. Om hen de kans te geven op een gepaste wijze afscheid te nemen en als eerbetoon vanuit het stadsbestuur passeerde de lijkwagen om 9 uur over de Korenmarkt. Aan het stadhuis vormden medewerkers, burgemeester, schepencollege en afgevaardigden van de veiligheidsdiensten een indrukwekkende erehaag. Een half uur voor de rouwplechtigheid kon ook de Izegemnaar in de kerk een laatste groet brengen.

Bekende politici

Naast familie tekenden ook heel wat politici present, van CD&V-voorzitter Joachim Coens en Vlaams minister Hilde Crevits tot voormalig financiënminister Steven Vanackere en gedeputeerde Bart Naeyaert. Verder tekenden de Roeselaarse en Ledegemse burgemeesters Kris Declercq en Bart Dochy present, net als oud-politicus Luc Martens. Ook Frank Duhamel en Marc Vanlerberghe, met wie Gerda Mylle jaren in het schepencollege heeft gezeten, woonden de begrafenis bij.

Pakkende getuigenissen

Het warme, zorgzame en liefdevolle karakter van Gerda was de rode draad doorheen de plechtigheid. Zoon Brecht D’Artois blikte terug op het leven van zijn moeder als familievrouw. “Je zette je leven ten dienste van anderen en zorgde voor je familie en voor Izegem. Je zette je tweehonderd procent in voor de stad en toch was je er ook altijd voor ons. Je was een supermama. Merci voor wie je was. Je hebt je hemel als geen ander verdiend”, klonk het geëmotioneerd.

Het was voor jou een evidentie dat je mensen een helpende hand of schouderklop aanbood. Je verloor daarbij nooit je warme lach, scherpe geest en gezonde interesse. Je bent je laatste tegenslag helaas niet te boven gekomen, maar het is een schrale troost dat je van hierboven waardig als een grote dame over ons zal waken Oud-schepen Dirk Van Walleghem

Pakkende getuigenissen over Gerda’s rol als godsdienstlerares, binnen Beweging.net en in de lokale politiek werden afgewisseld met poëzie van Toon Hermans en muziek van Ann Christy en The Broken Circle Breakdown. Voormalig schepen Dirk Van Walleghem prees het engagement van Gerda. “Als je een dank-je-wel van iemand kreeg was je daar blij mee, maar eigenlijk was het voor jou een evidentie dat je de mensen een helpende hand of schouderklop aanbood. Je verloor daarbij nooit je warme lach, scherpe geest en gezonde interesse. Je bent je laatste tegenslag helaas niet te boven gekomen, maar het is een schrale troost dat je van hierboven waardig als een grote dame over ons zal waken. We verliezen met jou een christen-democrate in hart en ziel. Je was een ‘Eperon d’Or’ geschoeid op de goede ‘Leest’.

Geen stoel, maar een troon

Geerwin Vandekerckhove, diensthoofd van het cultuurhuis waar ze mee van aan de wieg stond, blikte terug op haar realisaties. “Het is stil in jouw CC De Leest. Muisstil. Dat zal nog even zo blijven, maar we beloven dat we de mensen er weer zullen laten lachen, beroeren en ontroeren. Het is ook stil in museum Eperon d’Or, waar je sprookjesgewijs de dame was die het schoentje paste. Maar je leefde niet op grote voet. Die bescheidenheid sierde je. Je laat heel wat erfgoed in Izegem na en nu zul je er ook zelf deel van uitmaken. Bij de viering van tien jaar De Leest vertrouwde je me nog toe om goed voor ‘ons kindje’ te zorgen. In alle nederigheid vroeg je toen nog een stoel toen je net als alle anderen in de rij stond te wachten om binnen te kunnen. Een ordinaire stoel. Als we geweten hadden dat je daar toen voor het laatst kwam, we hadden je een troon gegeven.”

Tot slot blikten ook haar drie zussen terug op haar leven. “Je was een echte ‘burgermoeder’, een politica met een groot hart en een aanstekelijk enthousiasme. Wij en Izegem verliezen onze moederkloek.”

Na de zomer volgt een herdenkingswandeling voor Gerda Mylle langs verschillende van haar realisaties. Meer info volgt later, maar het publiek zal daar kunnen aan deelnemen.