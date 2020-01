..maar ook ambiance en amusement op 100 dagen Valentijn Dumoulein

17 januari 2020

11u54 0 Izegem Waar het er ’s nachts niet altijd even rustig aan toe ging in het Izegemse uitgaansleven, bleef het op de scholen waar ze hun 100 dagen vierden wel binnen de perken. Er stonden verschillende activiteiten op het programma. In Prizma Campus College mochten leerlingen onder andere enkele verklede acts brengen.

Zo daagden de studenten er op als paters en nonnen, maar ook als cheerleaders en rugbyspelers, sprookjesfiguren of soldaten. Later op de dag volgen nog een alcoholvrije receptie, een show van hypnotiseur Patrick Pickart en een gigaspel. In Prizma Campus VTI vonden er traditiegetrouw enkele activiteiten buitenshuis plaats en gingen de leerlingen paintballen of karten. “Er waren ook wat studentikoze grappen, zoals het spannen van linten op bepaalde plaatsen, maar alles bleef binnen de perken en er was geen schade”, zegt verantwoordelijke Daan Terryn. In Prizma Campus Instituut de Pélichy volgt deze namiddag nog een vrij podium met dans en zang.