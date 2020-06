Kurt (49) loopt drievoudige voetbreuk op door ingestort brugje aan werken Vijfwegen in Izegem LSI

Bron: LSI 0 Izegem Aan het kruispunt Vijfwegen in Izegem heeft buurtbewoner Kurt D’hulster (49) door een ingestort brugje aan de wegenwerken een drievoudige voetbreuk opgelopen. De man hoopt dat de stad of de aannemer van de werken voor een veiligere oplossing zorgt én hun verantwoordelijkheid nemen. “Dit kan toch niet”, aldus Kurt.

Donderdagavond maakte leerkracht van het Emelgemse Sint-Pietersschooltje Kurt D’hulster nog een wandeling met zijn hond Lies. Hij bracht nog een bezoekje aan zijn ouders in de Ardooisestraat en maakte daarna via de wegenwerken op het kruispunt aan de Vijfwegen de oversteek naar zijn woning in de Anna Frankstraat. Om fietsers en voetgangers de mogelijkheid te geven diepe sleuven over te steken, zijn daar verplaatsbare brugjes geplaatst. “Maar toen ik samen met mijn hond op zo’n brugje liep, kantelde het”, aldus een aangeslagen Kurt. “We vlogen wel twee meter diep in zo’n sleuf op dikke buizen van nutsleidingen. Ik begon te roepen maar niemand hoorde me. Uiteindelijk slaagde ik er toch zelf in mijn hond van 22 kilogram uit de put te heffen en daarna mezelf te bevrijden. Ik strompelde nog tot bij mijn ouders, die me naar huis brachten. Ik deed de hele nacht geen oog dicht van de pijn.”

Vrijdagochtend drong een bezoek aan de spoedafdeling van het ziekenhuis zich uiteindelijk toch op. “Daar is een drievoudige breuk van mijn voet vastgesteld. Ik zit al minstens 6 weken aan een gips gekluisterd en heb nogal wat pijn. Mogelijk volgt nog een operatie.”

Kurt hoopt dat de stad of de aannemer van de werken hun verantwoordelijkheid nemen. “Ik stuurde al foto’s door. Er moet in de eerste plaats voor een veilige oplossing gezorgd worden”, besluit Kurt.