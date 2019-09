‘Jaakske Vis’ staat al 35 jaar op Izegemse kermis Valentijn Dumoulein

04 september 2019

16u59

Bron: Valentijn Dumoulein 2 Izegem Jaak Deforche (64), in de volksmond beter bekend als Jaakske Vis, is door het stadsbestuur in de bloemetjes gezet omdat hij er al 35 jaar met zijn droogviskraam staat. Gaat hij nog een jaartje door – en dat ziet er naar uit – dan breekt hij het record als kramer die al het langst op Izegem Kermis staat.

Jaak heeft jaren gewerkt voor een bedrijf dat isolatiepanelen maakte. In 2015 ging hij met pensioen, maar daarnaast stond en staat hij nog altijd met braadworsten en droogvis op kermissen, koersen en braderieën. Zo ook op Izegem Kermis, waar hij al 35 jaar present tekent. “Ik ben al veertig jaar marktkramer”, zegt hij. “Eerst in Menen en Kortrijk, later nam ik staanplaatsen en kermiscontracten over.”

Naast droogvis, ook wel wijting genoemd, verkoopt hij ook braadworsten en hamburgers. “Maar voor de vis blijf ik toch het meest bekend”, lacht Jaak. “Mensen noemen me daarom al jaren ‘Jaakske Vis’. De meeste kennen zelfs mijn familienaam niet. Ik bereid de vissen niet zelf, maar ik droog ze indien nodig wel nog wat bij. Vroeger verkocht ik ook mosselen, maar dat sloeg in Izegem niet aan. Ik heb me dan maar volledig op droogvis gestort.”

Naast Jaak staat ook zijn partner Linda wat verderop met een kraam met hetzelfde aanbod op Izegem Kermis. “Alleen op grote evenementen, anders staan we samen”, verduidelijkt Jaak. “Of ik al aan stoppen denk? Nog niet meteen, maar als het zover is, kan ik op de kinderen rekenen. Ze springen nu en dan al eens bij.”