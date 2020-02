“Grote kans” dat nieuwe evenementenhal op locatie zaal ISO komt Valentijn Dumoulein

21 februari 2020

10u08 1 Izegem Het ziet er naar uit dat de nieuwe evenementenhal die de stad wil bouwen op de plaats zal komen van de huidige zaal ISO. Er was eerder al beslist dat de zaal omwille van zijn ouderdom gesloopt wordt, maar nog niet over de precieze inplanting van de nieuwe evenementenhal.

Het was sp.a die op de gemeenteraad een stand van zaken rond het project vroeg. “We zaten reeds samen met adviesraden als de jeugd- en seniorenraad en ook partners als het Wereldfestival mochten hun zegje doen”, aldus evenementenschepen Lisbet Bogaert (N-VA). “Uit die gesprekken blijkt dat het gros van de adviesraden voorstander is om de evenementenhal op de plaats van zaal ISO te bouwen. Het ziet er dus naar uit dat het die site zal worden, al is dat op vandaag nog niet definitief afgeklopt. We zijn alvast van plan circulair te bouwen, wat betekent dat we zoveel mogelijk materiaal willen hergebruiken. In de periode dat zaal ISO niet beschikbaar is, zullen we de mensen doorverwijzen naar andere zalen die we in eigen beheer hebben.” In de marge raakte bekend dat de refter van de Bellevueschool niet langer te huur is voor evenementen.