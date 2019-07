Groen wil niet-functioneel gras vervangen door wilde bloemenperken

Valentijn Dumoulein

08 juli 2019

18u23

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem Oppositiegroen is vragende partij om niet-functioneel gras in de stad te laten vervangen door wilde bloemenperken. Ze wil dat de bestuursploeg daartoe het Bye Bye Grass-charter ondertekent.

“Onze huidige manier van tuininrichting is zeer inefficiënt waardoor de mens in constant gevecht met de natuur is”, legt Balder Clarys (Groen) uit. “Er worden jaarlijks miljoenen gespendeerd aan bekalking, bemesting, pesticiden, snoeien en maaien en bij het minste buxusmotje of de minste droogte is de helft om zeep. Doordat we de natuur in een infantiel stadium houden kan deze zichzelf niet verdedigen. Daarom moeten we onze stad klimaatrobuuster maken.”

Meer biodiversiteit

“Dit kunnen we doen door niet-functioneel openbaar gras te vervangen door wilde bloemenperken. Het is onze enige bondgenoot tegen klimaatveranderingen. Daarnaast kunnen we ook bewust bepaalde stroken minder intensief onderhouden om zo tot meer biodiversiteit te komen en de diensten van de stad minder werk op de hals te laten halen. Naast Aalst – die een gelijkaardige coalitie heeft – zou Izegem de tweede stad kunnen zijn die dit charter ondertekent.”

De stad wil het charter echter niet ondertekenen. “We zijn overtuigd dat we een eigen beleidsvisie op onze groenzones moeten uitwerken”, meent schepen Caroline Maertens (N-VA). “Een zoveelste charter of label in de rij hebben we daar echt niet voor nodig. Ik kies als schepen niet voor woorden, maar voor concrete daden. Zo zijn eenjarige bloemen al vervangen door vaste planten aan het Dorpshuis in Emelgem en we kozen voor zoveel mogelijk ontharding bij de heraanleg van de parking in de Krekelstraat. Onze groendeskundige werkt nu al verder aan een eigen plan met dergelijke accenten.”