‘Free Willy’ blaast nieuw leven in Eethuis ’t Kaderke Valentijn Dumoulein

01 augustus 2020

11u52 0 Izegem Er beweegt opnieuw het een en het ander in het pittoreske Sint-Pietersstraatje te Izegem. Binnenkort opent het gloednieuwe café Ariba er en sinds kort bruist het weer van de activiteit in Eethuis ’T Kaderke. Achter het fornuis vinden we er de nieuwe uitbater ‘Free Willy’ Libeer (62). Hij wordt er bijgestaan door zaalverantwoordelijke Vincent De Gloire.

Willy heeft al ruimschoots zijn strepen verdiend in de horeca. Zo stond hij vroeger aan het hoofd van de keuken in Het Zilveren Hoofd/Ecurie te Ieper en ook in Bistro Het Pleintje in Lo-Reninge. De laatste zeven jaar kookte hij zelfs in La Foret de Maronne bij Alpe D’Huez. De laatste jaren was Willy actief als zelfstandig cateraar en stond hij in voor de traiteur van heel wat feesten. “Ik werkte met Ofyr-Barbecues waarvan er nu ééntje pronkt in ons gezellig restaurantje.”, zegt hij. “Door de coronacrisis vielen die activiteiten stil, waardoor ik ben beginnen uitkijken naar iets nieuws en dat is ‘t Kaderke geworden. Ondanks de moeilijke tijden wilde ik deze uitdaging aangaan, gezien koken mijn grote passie blijft.”

Het Eethuis pakt uit met kip aan het spit, maar ook slaatjes, een assortiment aan burgers en bagna-broodjes. De Tok-tok bagna of de Free Willy Bagna zijn er slechts enkelen van. Ook aan de vegetariërs en veganisten is gedacht. “We werken daarbij met kwaliteitsvol Limousin-vlees,” zegt Vincent. “Van een heerlijke american tot een côte à l’os. “







“ We hebben daarbij bewust geen gerechten opgenomen die al bij In de Oude Sint-Pieter en ’t Hemelhuys in deze straat op de kaart staan”, stipt Willy aan. “. We zien onszelf allemaal als collega’s en willen dit hoog in het vaandel dragen. We kunnen hier 32 mensen coronaproof ontvangen en houden bijgevolg rekening met alle maatregelen.

Meer info via Eethuis Kaderke op FB. Reserveren kan via 0468/00.06.10 of op 051/62.85.20. De zaak is geopend van woensdagavond tot maandagavond. Op vrijdag en zondag is het restaurant ook ’s middags geopend.