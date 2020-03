‘Food at Home – Izegem’ bundelt horecazaken waar je maaltijden kunt afhalen of thuis laten bezorgen Valentijn Dumoulein

16 maart 2020

11u17 2 Izegem Om de lokale horeca een hart onder de riem te steken hebben Stijn Michels en Jolien Vanderauwera de Om de lokale horeca een hart onder de riem te steken hebben Stijn Michels en Jolien Vanderauwera de Facebookpagina ‘Food at Home – Izegem’ opgericht. Daarin bundelen ze in welke zaken je nog maaltijden kunt afhalen of thuis laten bezorgen.

“We kregen het idee toen iemand de vraag postte welke Izegemse horecazaken door de coronacrisis zo'n service bieden”, zegt het koppel. “Het leek ons handig die te bundelen en zo hebben we die Facebookpagina zaterdag opgestart. We vermelden er zowel gebruikelijke zaken waar je vroeger al take-awaygerechten kon afhalen, maar ook restaurants en andere voedingszaken die nu speciaal door het coronavirus dicht moeten en die toch een extra service naar hun klanten willen bieden. Het lijkt ons een simpel gebaar om de lokale horeca te steunen. Bovendien blijft het een handige referentiepagina, ook als we over drie weken niet meer weten waar we nu weer iets kunnen gaan afhalen. Mensen zijn gewoontedieren en gaan altijd naar hun vaste adresjes en met dit initiatief willen we daar wat variëteit in brengen.”

Divers aanbod

Het aantal zaken dat in Izegem mee op de kar springt, is alvast heel divers, van restaurants als De Smaak, Retro en Camarque tot Brasserie De Gilde en Eethuis Martess. Wie nog een toevoeging voor de Facebookpagina’ Food at Home – Izegem’ heeft, kan er een privébericht achterlaten en wordt dan aan het initiatief toegevoegd.