DJ roept collega’s op om vanuit woning muziek te draaien Valentijn Dumoulein

20 maart 2020

15u02 0 Izegem De solidariteit in coronatijden wordt steeds groter. Ook in Izegem pakken heel wat mensen met opvallende initiatieven uit. Natalie Blondeel wil dat iedere Izegemnaar elke avond om 20 uur samen met haar een lied voor de zorgsector zingt. Bert Deplae gaat vrijdag dan weer plaatjes draaien vanuit zijn woning in de Stuivenbergstraat en roept collega-dj’s op hetzelfde te doen.

“Het idee om vanuit mijn garage plaatjes te draaien komt vanuit Italië overgewaaid”, zegt Bert. “Ik zag online filmpjes circuleren van mensen die zo toch contact met elkaar hebben. Ik zal om 20 uur starten en drie kwartier plaatjes draaien. Niet te luid, maar leuk genoeg voor anderen om vanuit hun voordeur of open raam mee te luisteren. Let wel: ik roep mensen niet op om vanuit andere straten naar hier te komen. De regel is nog altijd ‘blijf in uw kot’. Ik zal de set ook via Facebook livestreamen.”

Bert roept ook collega-dj’s uit heel Izegem op om in hun straat hetzelfde doen. “Zo kunnen er op verschillende plaatsen dj's aan de slag. Ik heb al positieve reacties gekregen en vanavond draaien ze ook plaatjes vanuit de Lindestraat en Kouterweg. Wie mee doet, kan dat laten weten via het Facebook-evenement De Barakke @ Every Street.

Dagelijks applaus

Voor Bert van start gaat, is er om 20 uur eerst nog het dagelijks applaus voor de mensen uit de zorg. Dat is een nationale oproep, maar Natalie Blondeel wil dat er in Izegem meer gevolg wordt aan gegeven. “Elke dag klappen er steeds meer mensen mee voor de zorg, maar ik zou willen dat er nog meer mee doen. Daarnaast zou ik ook graag overal hetzelfde liedje horen zingen. Vanavond starten we met ‘Leef’ van André Hazes junior. Via de Facebookpagina Izegem Zingt kunnen we met elkaar in contact blijven en laten we telkens weten welk liedje we die avond zullen zingen.”

Bert steunt alvast de oproep en hij en de collega’s die mee doen, hebben alvast afgesproken dat ze allemaal die plaat als eerste zullen draaien.