‘Crowdlending’ voor koffieketen IzyCoffee op de goede weg: al 100.000 euro opgehaald In West-Vlaanderen is de formule met 17,5 miljoen euro aan uitleningen een succes Valentijn Dumoulein

21 februari 2020

15u24 0 Izegem Koffieketen IzyCoffee is er in amper een paar maanden tijd in geslaagd al 100.000 euro op te halen via ‘crowdlending’, de zogenaamde winwinleningen die in onze provincie steeds meer aan populariteit winnen. Een particulier kan via die formule 50.000 euro lenen aan een KMO. Na maximum acht jaar krijgt die dat met rente terugbetaald. Unizo berekende dat West-Vlaamse bedrijven via de formule het voorbije jaar liefst 17,5 miljoen euro ophaalden.

Dat de winwinlening in de lift zit is dus duidelijk. Voor IzyCoffee was het alvast een welgekomen formule. “Als starter ging ik op zoek naar een optimale mix in financiering, zodat ik niet afhankelijk was van één financiële partner”, zegt zaakvoerder Bart Buyse, die al vestigingen van zijn koffieketen in Izegem, Tielt en Torhout uit de grond stampte. “Naast een eigen inbreng, een bankfinanciering en een startlening van Participatiemaatschappij Vlaanderen stootte ik via het platform winwinner.be op de mogelijkheden van de winwinlening. We hebben ondertussen al 100.000 euro gekregen, maar omdat het via deze formule zo vlot loopt willen we in totaal 200.000 euro via de lening binnen halen. We maken ons sterk dat dit een haalbaar doel is. Onze ambitie om te groeien ligt hoog. Tegen eind dit jaar willen we 7 bijkomende vestigingen openen. En de doelstelling voor 2021 is nog ambitieuzer met één opening per maand en als het even kan ook eentje over de Franse en Nederlandse grens.”

626 projecten

Ook Unizo ziet ondernemers via de winwinlening in onze provincie goede zaken doen. Uit de cijfers blijkt dat er afgelopen jaar in onze provincie maar liefst 17,5 miljoen euro werd geleend aan ondernemingen. “Dat geld kwam terecht bij 626 projecten, waarvan IzyCoffee er eentje is”, zegt West-Vlaams Unizo-directeur Wouter Blomme. “Dat aantal ligt sinds de start in 2006 in West-Vlaanderen in stijgende lijn. In onze provincie ligt het gemiddelde bedrag per project op 27.967 euro. Het Vlaamse gemiddelde ligt op 23.771 euro. Dat maakt ons de absolute koploper qua gemiddeld bedrag. En dat bedrag werd de afgelopen jaren ook steeds groter. Dat is deels te verantwoorden door de opwaardering van het ondernemerschap, niet alleen bij de ondernemer zelf, maar ook in zijn omgeving. Vrienden en familie blijken steeds meer bereid om kmo’s financieel te ondersteunen. En als dé kmo-provincie bij uitstek, kunnen we daar alleen maar blij mee zijn.”

Overheidswaarborg

Het risico voor de geldschieter is volgens Unizo klein, omdat ook met zeer lage bedragen geïnvesteerd kan worden. “Naast de financiële voordelen van de rente en het belastingsvoordeel, is er in het geval van een faillissement ook een overheidswaarborg van 30%. Toch ook niet onbelangrijk als argument”, besluit Bart.