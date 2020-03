‘Buurtfeest’ in straat van burgemeester Izegem? “Ging gewoon om spontane actie van buurman” LSI

23 maart 2020

10u01 40 Izegem Was burgemeester van Izegem Bert Maertens (N-VA) zaterdag getuige van een buurtfeest en greep hij niet in? “Nee”, vindt hij zelf. “Het was een hartverwarmend initiatief om wat kleur en verstrooiing te brengen in deze moeilijke tijd.” Oordeel vooral zelf. Een filmpje dat onze redactie bereikte toont hoe het er zaterdagavond in de straat van de burgemeester aan toe ging.

Een Izegemse dj kreeg vorige week het idee om een dj-set te draaien vanuit zijn garage, toen hij zag hoe in andere landen collega’s ook plaatjes draaiden om de buurt op te fleuren en toch wat ontspanning te bieden in tijden van quarantaine. Hij riep collega-dj’s op zijn voorbeeld van vrijdagavond te volgen.

Zijn oproep viel niet in dovemansoren, want vanuit een tiental garages in de stad waren zaterdagavond een uur lang deuntjes te horen. Zo ook in deelgemeente Emelgem, in de straat van burgemeester Bert Maertens. Enkele buurtbewoners volgden de set met rook- en lichteffecten vanop een veilige afstand of vanop hun oprit.

Reactie burgemeester

Hoewel velen het initiatief smaakten, bleek het niet bij iedereen in goede aarde te vallen. Een verontruste buur belde de politie, die ter plaatse een kijkje kwam nemen.

“Na een kort overleg met de politie bracht ik de boodschap dat het initiatief beter gestaakt zou worden om elke misinterpretatie als samenscholing te vermijden en elk risico te weren”, reageert Bert Maertens. “Er was geen sprake van een buurtfeest, maar van een fijne, spontane actie van een gemotiveerde buurman. Muziek is een manier om hoop en kleur te brengen in deze tijden. Iedereen stond op veilige afstand van elkaar en van andere gezinnen. Zelf bleef ik ook op mijn eigen oprit en benadrukte het belang van het afstand houden. Het was een hartverwarmend initiatief, ook ter ere van het medisch en zorgpersoneel in deze moeilijke tijd. Ik ben er trots op dat Izegemnaren zo’n momenten organiseren. We moeten er wel over waken dat zo’n initiatieven niet kunnen beschouwd worden als samenscholing, ook al staan de mensen ver genoeg van elkaar. Dat ik in bepaalde media word afgeschilderd als onverantwoordelijke burgemeester, is een schoolvoorbeeld van hoe je iemand persoonlijk probeert te treffen door onwaarheden en valse beweringen te verspreiden. Dat de politie langskwam na een melding, begrijp ik. Zij staan onder zware druk om de naleving van de maatregelen in goede banen te leiden.”

Onterechte meldingen

In tal van politiezones zijn al pv’s uitgeschreven voor privéfeestjes of open cafés. “Maar er zijn ook meldingen van vermeende overtredingen waarbij er na controle niets aan de hand blijkt”, klinkt het bij tal van politiezones. De politiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) bijvoorbeeld kreeg afgelopen weekend 35 meldingen van burgers binnen van mogelijke overtredingen. Burger- en verantwoordelijkheidszin die toe te juichen valt of een manier om iemand een loer te draaien?

“Telkens ging een patrouille ter plaatse om controle uit te voeren”, aldus Thomas Detavernier van de politiezone Vlas. “Soms was er helemaal geen overtreding, maar meestal was het wel nodig om een aanmaning te geven of een proces-verbaal op te stellen.”