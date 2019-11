‘Borstelbeeld’ krijgt nieuwe stek aan stadsmuseum Eperon d’Or Valentijn Dumoulein

29 november 2019

Museumsite Eperon d’Or heeft er sinds deze week een attractie bij. Het kunstwerk van beeldhouwer Roland Rens werd verplaatst van het Bad Zwischenahnplein naar het wandelpad voor Eperon d’Or.

Het beeld, een hoofd met daarop een veegborstel en omringd door andere kleine soorten borstels, verwijst naar de borstelindustrie en kreeg oorspronkelijk een plaats aan het borstelmuseum. Maar de site in de Baron de Pélichystraat werd verlaten en het museum trok naar Eperon d’Or.

“Roland Rens, in 2007 overleden, was een zeer befaamd beeldhouwer uit Aarschot. In de provincie Antwerpen is er werk van hem te bezichtigen in onder andere het museum Plantin-Moretus en in het Antwerpse Middelheim”, verduidelijkt schepen Himpe. “In heel wat steden is er werk van Rens te bewonderen. Naast Aarschot, Leuven, Temse, Maaseik, Bree, Lier dus ook in Izegem en vanaf nu als een bijkomende publiekstrekker aan Eperon d’Or.”