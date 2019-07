BNI De Pekker viert tweejarig bestaan VDI

11 juli 2019

11u50

Bron: VDI 0 Izegem Business Netwerk International De Pekker uit Izegem mocht onlangs twee kaarsjes uitblazen. Het gaat om een van de vijftien afdelingen in onze provincie waarin zo’n 600 leden actief zijn. Binnen BNI DE Pekker zijn er een vijftigtal ondernemers actief. Zij komen wekelijks samen om naar elkaar te luisteren en samen te zoeken naar warme aanbevelingen die leiden tot nieuwe zaken. Leden van BNI stellen hun eigen netwerk open voor de medeleden.

De Izegemse afdeling word geleid door directrice Darline Vancoillie, lidmaatschapscoördinator Frank Bossuyt en penningmeester Véronique Lecluyse. Rond dit leiderschapsteam vormt zich een gans team om alles georganiseerd te krijgen. Om het tweejarig bestaan te vieren was er een bijeenkomst in de theaterzaal in Skyline Park. Izegemse burgemeester was voor de gelegenheid eregast. Er werd ook een trofee uitgereikt aan Leopold Driessens. Hij kreeg die voor zijn vijftigjarige loopbaan, maar ook voor de grootste omzet tijdens die week.

Nieuwe leden zijn nog steeds welkom via depekker@@bniwvl.be. ze vergaderen elke vrijdagochtend van 6.45 tot 8.30 uur.