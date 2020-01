“349 jaar inzet met ziel voor de stiel”: stad geeft eretitels aan voormalige raadsleden Valentijn Dumoulein

22 januari 2020

10u29 0 Izegem Speciaal moment op de gemeenteraad dinsdagavond. De stad huldigde twaalf uitgetreden gemeenteraadsleden met een eretitel. Gerda Mylle kreeg de titel als ereburgemeester en onder andere Geert Bourgeois is voortaan ereschepen.

Het reglement voor de toekenning van eretitels aan uittredende raadsleden en schepenen van 2007 werd op de raad gewijzigd. Het bepaalt voortaan dat raadsleden met minstens vijftien jaar dienst de titel van ereraadslid mogen dragen. Wie vijftien jaar dienst heeft, waarvan tenminste zes als schepen krijgt de titel van ereschepen. Voorwaarde was dat de personen in kwestie bij de recentste gemeenteraadsverkiezingen van 2018 niet meer opkwamen.

Ereburgemeester

Vijf politici kregen de titel van ereraadslid: Maureen Raedt (sp.a), Filip Lombaert (Groen), Piet Seynaeve (N-VA), Noël Vansteeland (Open VLD) en Frans Vroman (CD&V). Vijf mensen kregen de titel van ereschepen, met als opvallendste naam huidig Europarlementslid Geert Bourgeois (N-VA). Ook Joris Claeys (CD&V), Frank Duhamel (sp.a), Didier Vandeputte (sp.a) en Marc Vanlerberghe (sp.a) zijn voortaan ereschepen. Gerda Mylle is voortaan ereburgemeester, een titel die is aangevraagd bij en toegekend door de Vlaamse regering. Dirk Van Walleghem kreeg vorig jaar op eigen vraag al zijn titel als ereschepen, maar werd ook bij de hulde betrokken.

Huldeboek

Burgemeester Bert Maertens (N-VA) was vol lof voor de zaal vol politieke ervaring. “Voor mijn neus zit liefst 349 jaar aan politieke ervaring”, opende hij zijn speech. “Als ik ze hier zo op foto zie staan doen ze me denken aan de portretten van de 100-jarigen in de vroegere raadszaal”, grapte hij. “Maar in alle ernst: mede door hun toewijding is het hier goed toeven. Ze droegen er toe bij dat het leven in Izegem steeds beter werd. Daarom bedanken we ze met een uniek cadeau: een geschenkpakket met daarin borstels uit het gamma Eperon d’Or van de Izegemse producent Bhobo Brush. Hun slagzin is ook hier van toepassing: ‘Met ziel voor de stiel’. Alle raadsleden mochten ook een speciale pagina in en huldeboek ondertekenen.