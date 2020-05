“188.500 herbruikbare mondmaskers voor West-Vlaamse gemeenten staan al week in Zaventem” Sam Vanacker

29 mei 2020

19u55 0 Izegem De 188.500 mondmaskers die de stads-en gemeentebesturen van Tielt, Roeselare, Izegem, Hooglede, Meulebeke, Ruiselede, Lichtervelde, Pittem en Wielsbeke samen besteld hebben voor hun inwoners, staan al een week stil op de luchthaven van Zaventem. Dat zegt Izegems burgemeester Bert Maertens (N-VA).

Met de nakende corona-exit in het achterhoofd besloten de acht gemeenten eind april al om samen een grote groepsaankoop te doen van mondmaskers. De enorme bestelling werd bij de firma Belconfect uit Dottenijs geplaatst, die de stoffen mondmaskers liet maken in China. Eigenlijk hadden de maskers al begin mei in ons land moeten zijn, maar de bestelling liep vertraging op. Veel vertraging. Sommige gemeenten, zoals Ruiselede, Roeselare, Meulebeke en Hooglede, plaatsten een tweede bestelling bij een andere leverancier en konden ondertussen wel al de eerste lading maskers verdelen onder hun burgers. Maar onder meer in Tielt, Pittem, Lichtervelde en Izegem hebben de inwoners nog steeds geen mondmaskers gezien in hun bussen.

Douaneproblemen

“Spijtig genoeg besloot de Chinese douane om de mondmaskers, die op dit moment massaal geëxporteerd worden, aan een extra controle te onderwerpen waardoor er een eerste vertraging optrad”, zegt Izegems burgemeester Bert Maertens (N-VA). “Vorige week zaterdag, op 23 mei, kwam de zending dan toch aan in ons land. De precieze details weet ik niet, maar naar verluidt staan ze daar sindsdien al een week stil door douaneproblemen. Bijzonder spijtig, maar onze omslagen liggen al klaar, samen met een begeleidende brief. Van zodra de maskers vrijgegeven worden, starten we met de bedeling. Hopelijk kan dat begin volgende week al.”

We geven nog even de verwachte aantallen mee per gemeente. In Hooglede wacht met op 10.000 maskers, in Izegem gaat het om 26.000 maskers voor volwassenen en 4.000 voor kinderen. Lichtervelde verwacht 7.500 maskers, Meulebeke rekent op 25.000 exemplaren, Roeselare bestelde er 60.000, Ruiselede 6.000, Pittem hoopt op 12.000 maskers, aangevuld met 1.800 kindermaskers, Tielt heeft er 19.000 nodig, aangevuld met 2.000 kindermaskers en Wielsbeke tenslotte bestelde er 15.000.