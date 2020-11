Interim-T1 Thierry Berghmans opgelucht na zege tegen Club NXT: “Voor allen die getroffen zijn door corona”

Doordat quasi de volledige technische staf was besmet met Covid-19, moest keeperstrainer Thierry Berghmans afgelopen zondag in Lokeren, de thuisbasis van Club NXT, de honneurs waarnemen als interim-hoofdcoach. En dat deed hij met verve, want zelfs met een gehavende ploeg, leidde hij RWDM naar de derde driepunter van het seizoen.

“De voorbereiding op de wedstrijd tegen Club NXT was zeer chaotisch verlopen omdat we al twee weken moeten improviseren wegens de vele coronabesmettingen die onze ploeg treft. Bovendien wisten we pas zaterdag over wie we konden beschikken, dat is eigenlijk veel te laat om een match goed te kunnen voorbereiden. Maar we hadden ons op verschillende scenario’s voorbereid. En gelukkig is het goed uitgedraaid”, verklaarde een opgeluchte Thierry Berghmans.

Speech voorzitter Dailly

De keeperstrainer opteerde voor realistisch voetbal. En dat was ook duidelijk te zien aan het spel van RWDM, dat vanuit een stevige organisatie geduldig zijn kans afwachtte om toe te slaan.

“In de voorbije wedstrijden hebben we laten zien dat we mooi voetbal kunnen brengen. Maar het spektakel bracht ons nog niet de verdiende punten op. Op een bepaald moment moet je dan het geweer van schouder veranderen. Tegen de jonge gasten van Club Brugge hebben we laten zien dat we ook een resultaat kunnen neerzetten. Gezien de omstandigheden was de manier waarop ondergeschikt aan het doel. We hebben onze opdracht goed volbracht. Dit dankzij de inspanningen van iedereen, op en naast het veld. Ik draag deze overwinning trouwens op aan alle door Covid-19 getroffen mensen die de club dierbaar zijn: trainers, spelers en supporters. Voorts wil ik ook de bijdrage van onze president in de verf zetten. Voor de match heeft hij een hartverwarmende speech gehouden voor de spelers. Hij verklaarde onder meer dat hij alleen maar spelers heeft (gehaald), die potentieel allemaal in de basis kunnen staan. En die boodschap heeft zijn effect niet gemist.”

Dinsdag staan er nieuwe Covid-19 testen op de agenda bij RWDM

“Hopelijk kennen we de resultaten sneller dan de voorbije twee weken zodat we de match van vrijdag tegen Westerlo op een betere manier kunnen voorbereiden. Ik hoop dat iedereen een negatieve test aflegt, zodat we op ons sterkst naar de topper kunnen toeleven.”