Inspiratie nodig voor je kerstcadeaus? Zo scoor je gegarandeerd

21 november 2019

08u00 0 ‘Volgend jaar begin ik er écht op tijd aan!’ Ja ja, zo komen wij ook telkens weer thuis van een lastminutecadeautjesjacht. Voor iedereen het perfecte pakje vinden, is niet gemakkelijk. Zeker als er een paar regelrechte uitdagingen op jouw lijstje staan. Daarom dit presentje voor jullie: onze cadeautips voor moeilijke mensen.

Cadeaus kopen is maatwerk en dus bestaan er – helaas – geen algemene tips voor. Hou dit wel in je achterhoofd: als duidelijk blijkt dat jij moeite hebt gedaan om iets fijns te verzinnen, zijn mensen meestal blij met wat ze krijgen. Ze voelen zich gewaardeerd en dat telt. De tip met stip op één: een goed geschenk houdt rekening met de interesses, hobby’s en levensstijl van de ontvanger. Energieke sportivo’s geef je iets anders dan overtuigde couch potatoes. Klinkt logisch en simpel? Tot je een cadeautje moet scoren voor een van de volgende 9 lastige types!

1. Veeleisende tieners

Cadeaushoppen voor pubers lijkt een regelrechte mission impossible, want nog voor je #YOLO hebt gezegd, zijn hun hobby’s en interesses alweer veranderd. Met een beetje geluk hebben ze een verlanglijstje. Als dat niet het geval is en je wil geen envelopje met geld geven, denk dan aan iets om hun tienerkamer te pimpen. Want daar slijten ze uiteindelijk heel veel uurtjes, niet? Denk aan een leuke fotolijst waarin ze al hun maten kwijt kunnen of een mooie lightbox waarmee ze hun heiligdom in no time Instagram-waardig maken.

• Fotokader Hangit, € 19,90, Weba

• Fotokader, € 28,10, Weba

• Lightbox, € 15,80, Weba

2. Fans van Marie Kondo

Je kent hen zeker: overijverige individuen die dankzij deze Japanse opruimgoeroe hun hele huis hebben uitgemest. Terwijl zij na die hele opruimoperatie enkel nog spullen bezitten waar ze écht iets mee zijn, kom jij aanzetten met iets totaal overbodigs? Daar maak je hen niet blij mee. Geef dus een nuttig cadeau, waarmee ze hun kasten, zolders en kelders nóg beter kunnen organiseren.

• Opbergbox First Aid, € 12, Weba

• Opbergbox, € 9,40, Weba

• Opbergdozen, € 7,60, Weba

3. Eco-aanhangers

Ook voor groene medemensen koop je best nuttige spullen die de afvalberg niet vergroten. Of nog beter: neus eens rond in (online) tweedehandswinkels, stort voor een goed doel of geef een fijne ervaring cadeau. Dat kan een gezellig etentje zijn, maar ook een helpend handje bij het huishouden, de verbouwingen of het afwerken van een vervelend to-dolijstje. Wil je toch iets nieuws kopen? Blijf dan zo ver mogelijk weg van alles waarin plastic is verwerkt, en ga op zoek naar spullen in gerecycleerde of herbruikbare materialen.

• Cocktailrietjes uit bamboe, € 7,70, Weba

• Vaas Recycled, € 59, Weba

• Bento Lunchbox, € 11, Weba

• Isoleerfles, € 13,20, Weba

4. Verwende nestjes

Je struikelt elke keer over bergen speelgoed en kunt met de grootste moeite van de wereld niks bedenken wat ze nog niet hebben? Waarom geef je dan geen uitstapje cadeau? Die herinneringen blijven langer hangen dan een gezelschapsspel dat na drie ruzies permanent naar de kast verhuist. Hoe je zo’n belevenis mooi verpakt? Het toegangsticket stop je in een origineel lijstje dat nadien perfect gebruikt kan worden voor een leuke foto van jullie avontuur.

• Fotokader Prisma, € 14,10, Weba

5. Collega’s die je eigenlijk niet zo goed kent

Wat koop je voor collega’s die je enkel in de koffiehoek tegenkomt? Na een beleefde portie smalltalk heb je geen idee hoe ze hun weekends het liefst spenderen of welke extreme hobby’s ze beoefenen. Eén ding weet je wel: ze drinken af en toe koffie. Zoek dus gerust een geschenk in die sfeer. De volgende koffiepauze heb je meteen een mooi aanknopingspunt om naar hun interesses te polsen.

• Mok Lama, € 7,90, Weba

• Mok Cactus, € 9,50, Weba

• Koffiekopje Le Creuset, € 8,90, Weba

• Koffiekan Tower, € 14,70, Weba

• Koffiekan Venus Bialetti, € 29,90, Weba

6. Schoonouders

De allermoeilijkste soort, zo vernemen we uit goede bron. Je kent hen misschien (nog) niet heel erg lang en hoopt maar één ding: dat je op een goed blaadje komt te staan. Wil je écht scoren? Haal je doe-het-zelfskills boven en stel bijvoorbeeld een ontbijtpakket samen. Bak heerlijke muffins, vul een bokaal met zelfgemaakte granola en kies lekkere thee. Ga je voor bonuspunten, dan verpak je alles in een mooie mand. Ben je gezegend met het soort schoonouders dat altijd commentaar heeft? Met een geurkaars of een mooi plantje kom je ook al een heel eind.

• Rieten mand Shanty, € 5,70, Weba (nu 4,50€)

• Bokaal Quattro Stagioni, € 2,30, Weba

• Theepot Yuan, € 29 Weba

• Geurkaars Mist of Nostalgia, € 8,90, Weba

• Kamerplant Begonia Maculata, € 15,20, Weba

7. Je allerbeste vriend(in)

Hij of zij verrast je elk jaar met een superorigineel cadeau, maar bij jou is de inspiratie zoek? Ga sowieso voor iets persoonlijks. Denk terug aan alles wat jullie samen hebben meegemaakt. Misschien bewaarde je een origineel souvenir van een fantastische roadtrip? Of een voorwerp dat verwijst naar een moment waarop jullie de slappe lach hadden? Met een mooie stolp errond, krijgt het gegarandeerd een ereplek in zijn of haar interieur.

• Stolp, € 5,40, Weba

8. Hippe vogels

Terwijl hippe mensen de meeste trends vóór zijn, vraag jij je af of alpaca’s, eenhoorns en gin-tonics nog hot zijn. Klaar voor een kleine update? Cactussen, luiaards en vetplanten zijn de hypes van het moment. Hipsters sippen tegenwoordig trouwens van een Moscow Mule, nadat ze hun weckpotten vulden met gepekelde groenten. No kidding!

• Vaas Cactus, € 10,60, Weba

• Kunstplant Cactus, € 13,10, Weba

• Foto op canvas Green Velvet, € 7,50, Weba

• Mok Moscow, € 7,10, Weba

• Weckpot, € 4,60, Weba

9. Zelfverklaarde interieurspecialisten

Hebben ze op Pinterest een pagina propvol designitems en stylingideetjes? Waag je dan niet zelf aan een rondje interieurshoppen. Veel te veel kans dat jouw cadeau totaal niet in hun interieurplaatje past. De veiligste oplossing: een cadeaubon van hun favoriete meubelzaak. Nee, zo’n voucher is geen luie gemakkelijkheidsoplossing. Iedereen heeft toch liever iets smaakvols in huis dan een geschenk dat alleen maar stof vangt?

• Geschenkbon, Weba



Dit artikel wordt u aangeboden door een adverteerder en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.