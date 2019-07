Zusters van Maria vieren 250-jarig bestaan Valentijn Dumoulein

04 juli 2019

17u05

Bron: Valentijn Dumoulein 4 Ingelmunster De Zusters van Maria vieren de komende dagen het 250-jarig bestaan van hun orde. Het epicentrum van die vieringen is Ingelmunster.

De Ingelmunsterse pastoor Pieter Jacobus Dufort stichtte de congregatie op 2 juli 1769. Francisca Goethals en Isabelle Catulle namen toen als eerste hun intrek in een huis dat de pastoor had gekocht. Ze was gesticht voor het onderwijs aan armen en zorg voor de zieken, maar groeide al snel uit tot een veelzijdige groep. Later volgden ook stichtingen van de orde in Dadizele, Merkem en Sint-Eloois-Winkel. De Zusters van Liefde in Izegem en Kortrijk zijn er afgeleiden van. In totaal telt ze zestig zusters. In het buitenland zijn er missieposten in Congo en Vietnam. Die laatste werd in 2007 gesticht door zuster Anna Trinh Thi Thuy.

Dankviering

Het jubileum wordt op zondag 7 juli om 10 uur gevierd met een eucharistieviering in de Sint-Amandskerk. Het thema wordt ‘Jubel tussen dank en hoop’, met daarbij centraal het danken, denken en herdenken van de vele generaties zusters die er geweest zijn. Bisschop Lode Aerts zal de dienst leiden.

Momenteel loopt ook de tentoonstelling ‘Zusters’ in het Maria Rustoord in de Weststraat, naar het gelijknamige boek dat onder andere enkele Zusters van Maria belicht. In september volgt een andere tentoonstelling die de rijke historiek van de zusters belicht.

Als onderdeel van de feestelijkheden heeft de gemeente plannen om later dit jaar een straat te vernoemen naar stichter Pieter Jacobus Dufort.