Zonder rijbewijs… maar wel netjes achter het raam

27 maart 2020

De berenjacht blijkt een prima tijdverdrijf te zijn, in zonnige coronatijden. Heel wat mensen plaatsten een beer achter het raam van hun woning, om de vele zoekenden een plezier te doen. Links en rechts springt ook een beer uit de band. Zoals dit fors uit de kluiten gewassen exemplaar dat van zijn baasje mocht plaatsnemen achter het stuur van een geparkeerde Peugeot, langs de Industrielaan in Ingelmunster. Zonder rijbewijs, dat wel, maar zolang de beer niet echt gaat rijden, is er geen probleem.

