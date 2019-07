Zomers feest op Marktplein met Les Copines VDI

05 juli 2019

12u42

Bron: VDI 3 Ingelmunster Ingelmunster viert op zondag 7 juli het Feest van de Vlaamse Gemeenschap met enkele gratis optredens op het Marktplein.

Om 19 uur staan lokale muziekhelden De Wilfrieds op het podium. Ze brengen enkele ‘Moaten’ mee en laten tijdloze nummers op akoestische wijze op je los. Daarna is het de beurt aan hoofdact Les Copines. Deze vrolijke meidenbende heeft Isabelle A in de rangen en ambiance dragen ze hoog in het vaandel. Met hun liveband knallen de dames een reeks pop- en dancenummers er uit. Alle aanwezigen krijgen twee gratis drankjes.