Zomeren in Ingelmunster met camping op festivalweide en drive-in cinema Valentijn Dumoulein

18 juni 2020

16u39 0 Ingelmunster Nu heel wat Belgen hun vakantie in eigen land zullen doorbrengen, pakt de Dienst Vrije Tijd van Ingelmunster uit met een aangepast zomerprogramma. Zo komt er een camping op de festivalweide langs het kanaal en een drive-in op de parking van het sportcentrum.

Kamperen in eigen gemeente kan op zaterdag 1 of zondag 2 augustus vanaf 14 uur op de festivalweide langs de Trakelweg. Je kan er uitzonderlijk je tentje opzetten en er zullen verschillende ontspanningsmogelijkheden zijn, net als lekker eten en drinken en aangepaste campinganimatie.

De drive-in vindt plaats op vrijdag 28 augustus. Om 22 uur kan je vanuit je wagen van een leuke film genieten op de parking van het sportcentrum. Via een frequentie op de autoradio kan je alles mee volgen. Meer details volgen later.

Andere animatie

Kinderen die vanaf 1 juli een tekening, brief, gedicht of verhaal met daarop hun adres vermeld in de opvallende centrale brievenbus op het Marktplein stoppen, krijgen een leuke boodschap in hun brievenbus. Er zijn iedere woensdag ook online voorleeskwartiertjes voor kinderen van 2,5 tot 9 jaar via ingelmunster.bibliotheek.be. Op 4 juli en 29 augustus zijn er voorleeskwartiertjes op verplaatsing.

Er volgen ook een reeks themawandelingen. Van woensdag 8 tot en met vrijdag 31 juli is er de Wandel op de Mandel-wandeling en van woensdag 12 tot en met 30 augustus de Wante-wandeling. Onderweg maak je kennis met plaatselijke land- en tuinbouwers. Er komt ook een digitaal wandelnetwerk via GPS. Op zaterdag 15 en zondag 16 augustus is er een ‘Superheldenwandeling waarbij je onderweg sportoefeningen doet.

Verder komen er nog een online jongerenquiz en bingo, volkssportroute en een letterfotozoektocht. Meer info via vrijetijd@ingelmunster.be.