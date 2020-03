Zoek mee een naam voor de nieuwe Dorpsbrug in Ingelmunster Valentijn Dumoulein

01 maart 2020

12u12 0 Ingelmunster De officiële opening van de nieuwe Dorpsbrug staat gepland voor zondag 10 mei, maar voor het zover is vraagt de gemeente uw hulp in de zoektocht naar een nieuwe naam.

Het mocht wel iets creatiever dan gewoon Dorpsbrug en dus roept de gemeente de hulp van iedereen in om een nieuwe naam te zoeken. Voorstellen zijn nog tot en met 11 maart welkom via een online invulformulier. Een passende naam die de verbindingsfunctie van de brug benadrukt is volgens de gemeente mooi meegenomen. Op basis van alle inzendingen stelt ze een top vijf samen waarop iedereen kan stemmen.

