Zin in een frisse cocktail? Loungebar Karma uit Ingelmunster levert in heel West-Vlaanderen aan huis Valentijn Dumoulein

24 april 2020

12u03 4 Ingelmunster Nu alle horecazaken verplicht moeten sluiten, heeft loungebar Karma uit Ingelmunster dan maar besloten de cocktails tot bij je thuis te brengen, in heel West-Vlaanderen. Bestellen kan vanaf een halve liter.

Jurgen Rosseel en Steve Compernolle openden vorige zomer de deuren van hun bar Karma Lounge & Music. Nu ze door de coronacrisis moeten sluiten, willen ze toch hun klanten blijven bedienen en dus komen ze met cocktails aan huis. “We hebben een lijst met achttien cocktails en vier mocktails (niet-alcoholische cocktails, nvdr)”, zegt Jurgen. “Daar zitten klassiekers tussen, zoals Mojito, Strawberry Daiqiri en Cosmopolitan, maar ook minder bekende als de Moscow Mule en Dark & Stormy. We leveren aan huis vanaf een halve liter, goed voor drie cocktails. We mixen de cocktails zelf en leveren die met de nodige garnituur, zoals vers fruit. De klant moet alleen nog ijs toevoegen. Het concept slaat voorlopig aan. Er zijn mensen die tot zes liter per keer bestellen.”

Een halve liter kost 16 euro, een liter 28 euro. “Als extra service leveren we gratis in de hele provincie”, zegt Jurgen. “We leveren zeven dagen op zeven. Bestellen kan via onze Facebookpagina of op 0472/05.07.45. Wie voor de middag iets bestelt, krijgt de cocktails al de dag erna geleverd.”