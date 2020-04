Zes coronapatiënten in Maria Rustoord, maar “situatie nu onder controle” Valentijn Dumoulein

16 april 2020

12u52 16 Ingelmunster Het aantal coronabesmettingen bij bewoners van woonzorgcentrum Maria Rustoord is opgelopen tot zes. Ze kregen nog geen testkits van de overheid, maar zijn wel vragende partij. De federale maatregel die één bezoeker per persoon toelaat, roept er dan ook vragen op.

Vorige week overleed een 90-jarige bewoonster van het woonzorgcentrum. Ze verbleef enige tijd in het ziekenhuis en heeft buiten het woonzorgcentrum het coronavirus opgelopen. Daar raakte nog zes andere personen besmet met Covid-19, hebben tests nu uitgewezen. “Verder zijn er ook drie personeelsleden thuis in quarantaine nadat ze positief hebben getest”, zegt hoofd bewonerszorg Sabine Lampaert. “We wachten ook nog de test van één andere persoon af. De besmette mensen zitten op een aparte cohortafdeling en we hebben de situatie ondertussen onder controle. We zijn vragende partij om van de overheid testkits voor al onze inwoners te ontvangen, maar dat is op heden nog niet gebeurd. We hebben wel op eigen houtje bewoners en familieleden getest die in contact kwamen met wie het coronavirus hier had.”

Over de maatregel van de overheid om voortaan beperkt bezoek toe te laten, staan ze wantrouwig. “Net als heel wat andere woonzorgcentra”, zegt Sabine. “We wachten nu af wat het Agentschap Zorg en Gezondheid zal beslissen, want er is nog geen duidelijkheid over.”