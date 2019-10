Zanger Wayne Matthews waagt zijn kans in Belgium’s Got Talent Valentijn Dumoulein

16u17 0 Ingelmunster In Belgium’s Got Talent op VTM zien we vrijdagavond hoe singer-songwriter Wayne Matthews (26) probeert door te stoten naar de volgende ronde. De Ingelmunsternaar brengt er het lied ‘Air’, een nummer over een op de klippen gelopen relatie. Inspiratie die hij uit het echte leven haalde en die voor hem een catalysator was om iets met muziek te doen.

Wayne heet in het dagelijks leven Debock, maar als artiest staat hij als Wayne Matthews op de planken. Hij begon 3,5 jaar geleden muziek te schrijven en ondertussen heeft hij al op verschillende podia gestaan, tot in Nederland toe. “Ik wou altijd al zanger worden, maar het pad dat ik als singer-songwriter bewandel, is ontstaan door een mislukte relatie”, blikt hij terug. “Het was een manier om mijn emoties een plaats te geven. Later raakte ik mijn werk als programmeur kwijt door een faillissement en dat deed me inzien dat ik echt iets met muziek wil doen. Vandaar mijn deelname aan Belgium’s Got Talent.”

Geen zenuwen

Waarom hij als zanger dan niet eerder aan een programma als The Voice deelneemt? “Omdat ik vind dat niet alleen mijn stem het talent is en het om meer dan dat alleen draait. Ik schrijf mijn eigen songs en sta graag op het podium. Ik kijk op naar artiesten als Ed Sheeran en Shawn Mendes en hoop in eigen land toch wat vooruit te kunnen raken met mijn carrière. Mijn auditie was alvast een fantastische ervaring. Tot dan had ik alleen voor een kleiner publiek gespeeld en plots stond ik in een grote zaal als de Arenbergschouwburg op de planken. Gelukkig voelde de ervaring voor mij hetzelfde aan omdat ik bij het zingen in een eigen bubbel kan stappen, zodat de zenuwen me geen parten spelen.” Hoe Wayne het er vrijdagavond vanaf brengt, zie je om 20.40 uur op VTM.