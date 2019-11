Yves Lampaert en ander lokaal talent in de ‘klap’-stoel Valentijn Dumoulein

26 november 2019

13u53 0 Ingelmunster Vier Ingelmunsternaars die op een of ander vlak hun stempel gedrukt hebben zijn op vrijdag 29 november om 20 uur te gast in het ontmoetingscentrum in de Bollewerpstraat 3. Ze zitten er in de ‘klap’-stoel met ex-schepen Rob Kindt als interviewer van dienst.

Veruit de bekendste en populairste Ingelmunster die in de spreekstoel plaatsneemt is Yves Lampaert. De wielrenner van Deceuninck-Quick-Step komt er praten over zijn carrière, maar ook over zijn jeugd en zijn passage in de lokale judoclub. Ook Lode Godderis, professor aan de KU Leuven, is te gast. Hij was ooit leider van Chiro Mandelburcht, maar is nu leider in zijn vakgebied van de arbeidsgeneeskunde. Hij is ook een van de drijvende krachten achter de vzw Kinderwens en auteur van enkele boeken. Derde gast is muzikant Dries Van Haute. Hij startte ooit als hiphopper met Jeffrey Bearelle van Ertebrekers, maar ondertussen heeft hij zijn eigen muzikale weg ontwikkeld. Vierde gast is bierbrouwer Steven Rommel. Hij werkt als brouwingenieur bij Bockor in Bellegem, maar maakte met Black Pete ook al een eigen bier.

Hun verhalen worden doorspekt met filmpjes, foto’s s en muziek. Organisator is het Davidsfonds. Tickets kosten 8 euro of 4 euro voor leden.