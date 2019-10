Woonzone naast Dorpsbrug eind 2019 toegankelijk Valentijn Dumoulein

22 oktober 2019

22u50 0 Ingelmunster De werken aan de nieuwe brug in Ingelmunster over het kanaal Roeselare-Leie naderen de afwerkingsfase. Tegen de komende kerstperiode zal de toegang tot de Stationsstraat en de Waterstraat, vanaf het Marktplein, opengesteld worden voor het wegverkeer en zachte weggebruikers. Ook de werken in de Waterstraat komen dichterbij.

Eind dit jaar werkt De Vlaamse Waterweg het landhoofd van de brug aan de Mandel af. Vanaf dan bereik je opnieuw de zone rond café de Fagot via het Marktplein in plaats van langs de Trakelweg. Parkeren kan op de nieuwe parking onder de brug.

De omleiding voor fietsers en voetgangers zal niet langer volledig via het kasteelpark lopen. Zij kunnen de tijdelijke brug bereiken via de woonkorrel en onder de brug in aanbouw doorgaan. De tijdelijke fietsbrug over het kanaal blijft wel staan tot de openstelling van de Dorpsbrug.

In januari start de aannemer met werkzaamheden in de Waterstraat. De straat krijgt nieuwe rioleringen, nutsleidingen en voetpaden. Van zodra meer duidelijkheid op de planning, gelet op de weersomstandigheden in de winter, zal afdeling Bovenschelde van de Vlaamse Waterweg nv uitgebreid communiceren.

“Het einde van de werken nadert met rasse schreden. De bewoners van de woonkorrel en de Valoratoren kunnen weldra genieten van de rust in hun nieuw aangelegde woonerf”, besluit schepen van dorpskernvernieuwing Martine Verhamme.