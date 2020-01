Willy Sommers treedt op in Ingelmunsters EK-dorp Valentijn Dumoulein

11 januari 2020

13u46 0 Ingelmunster Het was al langer bekend dat Ingelmunster met het EK voetbal terug alle matchen van de Rode Duivels op groot scherm op het Marktplein zal uitzenden, maar op de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie maakte burgemeester Kurt Windels bekend dat ook Willy Sommers van de partij zal zijn.

De zanger, die bekend is van hits als ‘Zeven Anjers Zeven Rozen’ en ‘Laat de zon in je hart’ zal op donderdag 18 juni op het Marktplein een gratis optreden geven. Om 18 uur is er eerst de tweede poulematch van de Rode Duivels tegen Denemarken. Hopelijk winnen Lukaku en co dan, want daarna geeft Willy Sommers er een optreden.

De eerste match van de Belgen staat op zaterdag 13 juni om 21 uur op het programma. Dan moeten ze tegen de Russen voetballen. Ook die match, net als alle andere van onze landgenoten, wordt uitgezonden in het EK-dorp het Marktplein. De gemeente werkt daarvoor terug samen met de lokale horeca, die de kraampjes er zal bemannen.

Oostrozebekestraat

Op de nieuwjaarsreceptie raakte ook bekend dat de Oostrozebeke na zijn heraanleg in maart officieel wordt heropend. Een precieze datum voor de opening van de nieuwe Dorpsbrug – nu nog in volle afwerking – is er nog niet, al hoopt de burgemeester dat tegen Pasen te kunnen doen.