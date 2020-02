Wijkpolitie heeft nieuwe openingsuren Valentijn Dumoulein

06 februari 2020

16u13 0 Ingelmunster Sinds deze maand hanteert de wijkpolitie nieuwe openingsuren. Je kan in het kantoor terecht op maandag van 9 tot 12 uur en op dondredag van 16 tot 18.30 uur. De eerste en derde zaterdag van de maand kan je er ook van 9 tot 12 uur terecht.

Je vindt de politie in de Oostrozebekestraat 4, via de zij-ingang van het gemeentehuis. Inspecteur Steven De Deken werkt niet meer in Ingelmunster. Zijn collega’s Henk en David nemen de wijkwerking in de zone Kanaal, Krekelstraat, Lammekensknokstraat en Meulebekestraat over.