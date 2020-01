Wie komt in Shiva-Center buidels maken voor Australische dieren? Valentijn Dumoulein

14 januari 2020

12u47 0 Ingelmunster Op heel wat plaatsen in Vlaanderen zijn solidariteitsacties ontstaan naar aanleiding van de hevige bosbranden in Australië. Ook het Shiva-Center in Ingelmunster doet een duit in het zakje met het breien van buidels voor kangoeroes en koala’s.

Wie mee wil haken, breien en naaien of brei- en haakwol, garen, katoen, linnen of katoenen stof heeft, mag deze mee brengen. Acryl mag voor de buitenkant van sommige modellen. Ook oude katoenen en linnen lakens, dekbedovertrekken, grote katoenen zakdoeken, hoofdkussenovertrekken, oude mutsen, keukenhanddoeken en tafellakens zijn welkom. Ook nieuwe stoffen zijn welkom. Wie wil helpen, brengt best zelf haak- of breinaalden mee. Er zijn modelletjes aanwezig en de coördinatoren geven wat uitleg.

Mee helpen kan op donderdag 16 januari van 9.30 tot ’s avonds, op vrijdag 17 januari van 18 tot 21.30 uur, op zaterdag 18 januari van 14.30 tot 18.30 uur en op zondag van 10.30 tot 18 uur. Je komt wanneer het jou past. Het Shiva-Center – de vroegere dansschool Beyaert – ligt in de Onze-Lieve-Vrouwstraat 19. Wie komt, kan dat laten weten via tilly.lemaire@gmailcom of op 0497/83.93.54. Thee en gratis koffie zijn aanwezig.