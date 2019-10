Werken rotonde Oostrozebekestraat-Ring vandaag van start Valentijn Dumoulein

14 oktober 2019

11u45 6 Ingelmunster Maandagmorgen na de ochtendspits is de rotonde van de Oostrozebekestraat en de Ringlaan verkeersvrij gemaakt. Onder de rotonde komt een nieuwe riolering. Het gaat om de laatste fase van de werken in de Oostrozebekestraat.

De werken zullen ongeveer vier maanden duren, afhankelijk van de weersomstandigheden. Eerst zijn er rioleringswerken, gevolgd door de heraanleg van de rotonde. Na de werken zullen fietsers via een aparte fietsstrook de rotonde kunnen dwarsen. Tijdens de werken is er een doorgang voorzien op de rotonde voor (brom)fietsers. Zo is het voor hen mogelijk om zowel richting Kortrijk als richting Brugge vlot naar het centrum te fietsen. Fietsers zijn niet toegelaten langs de Ring richting Brugge, tussen de Kortrijk- en de Gentsestraat en in de Gentstraat tussen de Ringlaan en de Vlasbloemstraat.

Omleidingen

De rotonde, Ringlaan en achterliggende brug over het kanaal zijn afgesloten voor auto’s en vrachtwagens. Enkel fietsers mogen de brug dwarsen. Voor wagens is er een omleiding via een bypass in twee richtingen langs de rotonde naar de Oostrozebeke- en Gentstraat. In beide straten kan je opnieuw in twee richtingen rijden. Wie naar het centrum wil, kan gebruik maken van de huidige bypass op de rotonde. Verkeer vanuit het centrum kan via de Oostrozebekestraat de rotonde niet oprijden. Er is een omleiding via de Brugge- en Meulebekestraat naar de Ring. Er is ook tijdelijk geen bushalte op het Marktplein meer. Wie daar opstapte, moet nu naar een halte in de Meulebekestraat, aan de rotonde of via de noodbrug voor voetgangers aan het station. Alle omleidingen en werfinfo zijn te vinden via www.ingelmunster.be/oostrozebekestraat.