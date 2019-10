Werfzone Oostrozebekestraat woensdag volledig afgesloten Valentijn Dumoulein

12u50 2 Ingelmunster Op woensdag 9 oktober asfalteert de aannemer de volledige werfzone in de Oostrozebekestraat, tussen de Krekelstraat en De Ring. Tijdens deze werkzaamheden is alle verkeer verboden tussen 7 en 20 uur verboden.

Voor het doorgaand verkeer is een omleiding voorzien via de Gentstraat, waar je vanaf dan opnieuw in twee richtingen zal kunnen rijden. Fietsers kunnen omrijden via het kanaal en de Gentstraat. Vanaf donderdag 10 oktober kan het verkeer opnieuw in één richting rijden in de werfzone, de Gentstraat blijft toegankelijk in twee richtingen. De werken aan het rondpunt Oostrozebekestraat-De Ring starten op dinsdag 15 oktober. Er circuleerde eerder al een petitie met 907 handtekeningen, maar de werken gaan ondanks dat protest door.