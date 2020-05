Weken op voorhand aangekondigd muziekevenement in café Middenstand stilgelegd door de politie VHS

08u31 1 Ingelmunster Live-muziek van drie artiesten streamen vanuit café Middenstand in Ingelmunster, dat was het plan van organisator David Galle van SJG Events. Tegenover burgemeester Windels stelde hij het voor als “een muziekopname met iemand”. Zaterdag was het zover. De politie legde het evenement stil, ook al was er geen publiek aanwezig.

Dirk Duval, een charmezanger uit Eeklo, werkte zaterdag een optreden af van bijna drie kwartier in café Middenstand in Ingelmunster. Na hem stonden nog twee andere artiesten geprogrammeerd. De optredens, zonder publiek, zouden gestreamd worden via Facebook. Maar na zowat veertig minuten kwam de politie de zaak binnen en werd het evenement stilgelegd. “De organisator had geen toestemming voor het organiseren van een vedettenparade en overtrad bovendien de coronamaatregelen”, zegt Herwig Catteeuw van de politiezone Midow.

Alleen Dirk

Een Dinnershow voor moederdag, zoals hij het had gepland, zat er omwille van de coronacrisis niet in. En dus organiseerde David Galle van SJG Events afgelopen zaterdag dan maar een bescheiden reeks optredens zonder publiek in café Middenstand in Ingelmunster. Dirk Duval uit Eeklo mocht de spits afbijten. Daarna zouden nog Gio Vano uit Roeselare en Suzy Mareel uit Oostrozebeke hun ding doen. Maar zover kwam het dus niet. Toen Dirk Duval na zijn set aan het opruimen was om plaats te maken voor de volgende artiest, legde de politie het evenement stil dat live werd gestreamd op Facebook.

Kleine vedettenparade

“Een passant had gemerkt dat er meer drukte was in café Middenstand dan toegelaten is in deze tijden van corona en dus werden wij gebeld”, zegt commissaris Herwig Catteeuw van de politiezone Midow. “Het was duidelijk dat de man geen toestemming had voor een dergelijk evenement. Hij en vier anderen (waaronder artiest Dirk Duval, red.) kregen een proces-verbaal voor het overtreden van het samenscholingsverbod.” Burgemeester Kurt Windels was niet op de hoogte van de bescheiden vedettenparade. Hij werd naar eigen zeggen een tijd geleden door Galle gecontacteerd met de vraag of er zaterdag in het café een muziekopname kon plaatsvinden met iemand.

Muziek in de woonkamer

Organisator David Galle houdt zich sterk dat hij wél toestemming had en dat bovendien zaterdag netjes de regels van social distancing werden gerespecteerd. Hij betreurt dat zijn evenement, dat weken voordien al aangekondigd was, werd stilgelegd. Zanger Gio Vano moest onverrichterzake weer naar Roeselare. Suzy Marrel, die het initiatief zou afsluiten, werd verwittigd dat ze niet meer naar Ingelmunster hoefde te rijden. De vrouw uit Oostrozebeke streamde dan maar een optreden vanuit… haar woonkamer.