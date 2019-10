Weinig wachttijden en file bij werken aan rotonde Valentijn Dumoulein

16 oktober 2019

12u18 3 Ingelmunster Er werd even voor gevreesd, maar de verwachte verkeerschaos door werken aan de rotonde van de Oostrozebekestraat en Ring is uitgebleven. Maandag gingen de werken na de ochtendspits van start en werden de rotonde en achterliggende Ringbrug afgesloten.

Dat een pak inwoners er niet gerust in waren bleek uit een petitie die om uitstel van die werken vroeg, zeker nu ook de Dorpsbrug nog niet afgewerkt is. In een week tijd vergaarde die 900 handtekeningen. “Zoals voorspeld was er weinig tot geen hinder”, vertelt schepen van Openbare Werken Jan Rosseel (N-VA). “Het helpt dat de Oostrozebekestraat terug in twee richtingen berijdbaar is. Veel mensen wisten dat niet en dat helpt toch files vermijden. Zelf heb ik het traject van mij thuis tot aan het gemeentehuis gereden en via de omleiding deed ik er ongeveer twaalf minuten over. Dat is niet onoverkomelijk. Grote files bleven uit, enkel bij het plaatsen van de tijdelijke wegmarkeringen waren er wat kleine opstoppingen. De komende dagen volgen nog enkele kleine aanpassingen om die wegmarkeringen juist te krijgen en we gaan de politie extra laten controleren om te kijken of alles nageleefd wordt. Ook fietsers zullen we controleren. Enkel fietsers die een plaatselijke bestemming hebben zijn toegelaten op het stuk Gentstraat tussen de N50 en Oostrozebekestraat.”

De werken aan de rotonde duren ongeveer vier maanden.