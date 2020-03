Wegenwerken Schoolstraat door coronavirus uitgesteld Valentijn Dumoulein

18 maart 2020

09u38 0 Ingelmunster Omwille van het coronavirus onderbreekt Fluvius voor onbepaalde tijd de werken in de Schoolstraat. Daardoor gaat de straat, tussen de Meulebeke- en Hinnebilkstraat vandaag terug open voor doorgaand verkeer. Het eenrichtingsverkeer in de rest van de straat wordt opgeheven.

Het garagestraatje in de Hinnebilkstraat bereik je vanaf dan opnieuw via de Schoolstraat, uitrijden kan je via de Bollewerpstraat. Ondertussen is de parking aan het sportcentrum terug bereikbaar. Je kan terug oprijden via de Ring. De Bollewerpstraat gaat vandaag terug open voor verkeer uit beide richtingen.