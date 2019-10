Wandel- en fietstocht langs trage wegen Valentijn Dumoulein

17 oktober 2019

13u38 3 Ingelmunster Naar aanleiding van de Dag van de Trage Weg op zaterdag 19 oktober organiseren de vzw Trage Wegen, de Brigandstrotters en Natuurpunt De Buizerd een wandel- en fietstocht langs heel wat van die trage wegen.

Verzamelen gebeurt om 13.30 uur aan het Schuttershuisje en het nieuw Natuureducatief Centrum aan de Waterstraat 6. Na een korte inleiding kan je deelnemen aan een wandeltocht van zes kilometer of een fietstocht van twaalf kilometer. Dit keer staat de nieuwe wetgeving rond trage wegen in de kijker. Die vindt haar oorsprong in 1841, maar krijgt nu een opwaardering. Er komt een nieuw Vlaams decreet die de wirwar aan oude regels vervangt. Om 16 uur kan je nagenieten in debar of op het terras van het Schuttershuisje. De gemeente trakteert er op een gratis drankje. Inschrijven is niet nodig. Deelnemen is gratis. Info bij Dani Nolf op 051/30.84.21.