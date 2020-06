Vzw Trage Wegen wil oude aardeweg aan Heirweg Noord heropenen Valentijn Dumoulein

22 juni 2020

12u08 0 Ingelmunster De vzw Trage Wegen, Natuurpunt De Buizerd en wandelclub De Brigandtrotters hebben een verzoekschrift ingediend om de Heirweg Noord te herstellen. Het gaat om een stuk trage weg die ook bekend staat als de ‘oude aardeweg’ of sentier 50.

“Delen van de weg zijn de voorbije jaren verloren gegaan, maar nog goed te herstellen”, meent Mike van Acoleyen van de vzw. “Dat is bijvoorbeeld het geval voor het stuk tussen manege Tiliahof en het bedrijf Soenens. “We willen een herstel van dat stukje, een bypass voor een verdwenen stuk aan de Ring en over de hele lengte en groene inkleding met natuurlijke bermen en beplanting. Ook willen we de trage weg naar de Overdevestraat in Meulebeke weer openen. De weg zien we het liefst bewaard voor wandelaars, fietsers, ruiters en landbouwvoertuigen.”

Door het verzoekschrift is de gemeenteraad verplicht zich over de kwestie te buigen. “Wettelijk staan we sterk”, meent Mike. “Maar dit past ook perfect in de gemeentelijke beleidsvisie rond trage wegen De weg staat er aangeduid als ‘te heropenen’.”