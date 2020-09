Vzw Trage Wegen wil Heirweg Noord heropenen Valentijn Dumoulein

24 september 2020

11u10 0 Ingelmunster De vzw Trage Wegen wil de Heirweg Noord, ook bekend als de Oude Aerdeweg of sentier 50 herwaarderen. Ze diende daarvoor een verzoekschrift in en mocht het dossier komen verdedigen op de gemeenteraad.

“Deze trage weg loopt parallel met de Bruggestraat en kan een uitstekend alternatief zijn voor wandelaars en fietsers die deze drukke verkeersas willen mijden”, meent Mike Van Acoleyen van de vzw. “Een eerste stukje van die route bestaat juridisch, maar willen we laten vallen mits behoud van recht van doorgang via de oprit van manege Tiliahof. Het stuk dat daarop volgt willen we heropenen en herstellen. Er loopt ook een zijweggetje waar publiekrechtelijke dienstbaarheid van doorgang op rust, maar waar nu paarden in een weide gevestigd zijn. We zouden graag de toegang daartoe herstellen. Het laatste stukje richting centrum ligt er, maar willen we met meer groen herwaarderen. Dit weggetje ligt er al sinds de middeleeuwen en mogelijk al sinds de Romeinse tijd. Hiermee herstel je dus ook eeuwenoud erfgoed.”

Schepen van Groenbeleid Jan Rosseel (N-VA) wil mee ijveren voor het heropenen van de weg. “Er vinden momenteel gesprekken met de betrokken landeigenaars plaats. Zodra we daar meer nieuws over hebben, laten we iets weten.”